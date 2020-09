Weimar. Der Choreograf Shang-Chi Sun bringt das Bauhaus-Museum in Bewegung.

Der „Neue Mensch“, so verhießen Bauhäusler von links, solle ein bewegter sein, körperbewusst und gymnastisch aktiv. Auch verlangte Johannes Itten, der damals neuen Rechten nahe, im Mazdaznan-Wahn seinen Studenten, vorm Zeichnen physisch Transpirierendes ab. Gleichwohl blieb in der 14 Jahre kurzen Bauhaus-Ära alles Performative in Ansätzen stecken.