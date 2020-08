Kunstfest Weimar im Modus des Widerstands

La Fura dels Baus, „Free Bach 212“: Das Gastspiel des katalanischen Regiekollektivs zählt zu den Top-Acts bei Kunstfest in Weimar.

Weimar. Das Weimarer Festival startet am Mittwoch in seine 31. Auflage. Es trotzt der Virus-Krise mit Achtsamkeit und Fantasie.

Wunderbar wandelbar war Weimars Kunstfest seit je in den 30 Jahren seines Bestehens; doch nun, für die 31. Auflage, gewinnt diese Fähigkeit eine existenzielle Dimension: Binnen zehn Wochen, von April bis Juni, hat Kurator Rolf C. Hemke im Verein mit seinem kleinen Team das Programm total umgebaut: Rund 200 Veranstaltungen in 60 Projekten, darunter 25 Ur- und Erstaufführungen, verheißt das Festival bis zum 13. September – allesamt sind Corona-konform. Und diesen Mittwoch geht’s los!