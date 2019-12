Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunstpause: Und jährlich grüßt die Haselnuss...

Beim Ranking der am meisten geschauten Filme steht bei mir die Bill-Murray-Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ an erster Stelle. Ich habe den Film bestimmt schon zwölfmal gesehen und kenne alle Sprüche auswendig: „Sie wollen eine Wettervorhersage? Es wird kalt werden, und es wird grau werden. Und so wird es dann sein … für den Rest Ihres ganzen Lebens!“ – „Ja, aber was ist, wenn es kein Morgen gibt? Heute gab’s nämlich auch keins.“ – „Haben Sie manchmal Déjà-vus, Mrs. Lancaster?“ – „Ich glaube nicht, aber ich könnte ja mal in der Küche nachfragen…“

Aber zurück zur Hitliste. Auf das „Murmeltier“ folgen Tarkowskis Meisterwerk „Solaris“ und der Mosfilm-Klassiker „Bahnhof für zwei“. Allerdings nur, wenn ich die „Feuerzangenbowle“ und den Weihnachtsdauerbrenner „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ unterschlage. Man muss der Wahrheit ins Auge blicken, die da lautet: Und jährlich grüßt die Haselnuss…

Nein, dieses Jahr nicht! Wir flüchten wieder an die See. Aber 2020, so haben es die großen Kinder beschlossen, wird zu Hause gefeiert, mit allem, was dazugehört. Mir wird nichts anderes übrig bleiben, als die „Haselnuss“-DVD zu verstecken. Dann gucken wir halt die Geschichte vom kleinen Muck.

Aber ich weiß nicht, ob ich den Märchenfilm von Wolfgang Stau-dte wirklich noch mal sehen will. Er geht mir sehr nah, zu nah. Es ist wegen Frau Ahavzi und ihren Katzen. Ich kenne dieses Haus, ich kenne jeden seiner Bewohner.

Nein, meine Mutter war keine Morgenländerin, aber sie teilte Frau Ahavzis Liebe zu Katzen. Wir hatten dreißig langhaarige Perser, und die meisten waren im Keller. Aber ein Dutzend, die schönsten und blödesten, liefen frei im Haus herum und maunzten die Besucher an, bis die kauften. Neue Kätzchen wurden nachgezüchtet, die Babykörbe standen überall, es war ein ständiges Saugen, Schmatzen und Lecken.

Mit achtzehn entkam ich zur Armee. Doch die Katzen liefen mir nach, liefen mir zu, sie folgten mir bis nach Ulla: erst Inge, dann Martha. Als Martha starb, kam keine mehr. Da holten wir Paula…