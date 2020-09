Kusch-Lück tritt in Bad Frankenhausen auf

Bad Frankenhausen. Am 19. Dezember gibt es in der Kurstadt eine Weihnachtsshow mit dem einstigen TV-Liebling.

Auf ein Wiedersehen mit den einstigen DDR-TV-Publikumslieblingen Petra Kusch-Lück und Roland Neudert dürfen sich Freunde der heiteren Muse in Bad Frankenhausen freuen. Beide Künstler wollen am 19. Dezember ab 16 Uhr in der Rotbart-Arena in der Show „Und wieder ist Weihnacht“ musikalische Erinnerungen aufleben lassen, Schlager von heute und Hits von gestern vortragen und mit dem Publikum die schönsten Weihnachtslieder singen. Gäste ihres Unterhaltungsprogramms sind die Show-Zwillinge Claudia & Carmen. Die Zuschauer werden gebeten, an einen Mund-Nasenschutz zu denken.

Kusch-Lück (nun 72) moderierte einst „Ein Kessel Buntes”, war Gastgeberin der Shows „Das ist Musik für Sie“ und „Musikantenscheune“. Roland Neudert (81) war der Hitparadenkönig im DDR-Rundfunk und -Fernsehen. Auch nach der Wende waren beide in vielen Schlagersendungen, vornehmlich beim MDR, zu erleben. Beide sind auch privat seit langem ein Paar, seit 1994 verheiratet.

Der Kartenverkauf hat begonnen bei der Rotbart-Arena, Telefon: 034671/ 55 990, der Tourist-Information Bad Frankenhausen, Telefon: 034671/ 71 716) und im Internet unter:ticketshop-thueringen.de.