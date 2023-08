Landesrabbiner Josef Wiesen von den Nazis umgebracht

Stolpersteine erinnern an das Schicksal von Familie Wiesen vor ihrem ehemaligen Wohnhaus am Schlossberg 10 in Eisenach.

Eisenach. Fast vergessen: Das verdienstvolle Wirken von Josef Wiesen, des letzten Großherzoglich-Sächsischen Landesrabbiners, der vor seiner Deportation nach Theresienstadt in Eisenach lebte.

Heute erinnern vielerorts Stolpersteine an Menschen, die während der NS-Herrschaft vertrieben, deportiert und ermordet wurden. So auch in Eisenach vor der Villa Musculus, Schlossberg 10. Das Haus war der einstige Wohnsitz des letzten Großherzoglich-Sächsischen Landrabbiners Josef Wiesen und seiner Familie, bis sie von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet wurden.

Josef Wiesen wurde am 25. Februar 1865 in Ittebe geboren, einem kleinen Ort, der sich heute im Nordosten Serbiens befindet und damals zu Österreich gehörte. Sein Vater war Lehrer, weshalb die Familie später nach Osterode am Harz übersiedelte, wo der Junge auf das Realgymnasium ging. Ab 1882 besuchte er das Israelitische Lehrerseminar in Kassel, an dem Wiesen sein Abitur bestand. Anschließend arbeitete er zwischen 1885 und 1887 in Moringen als Lehrer und Prediger an der hiesigen Synagogengemeinde. Zudem war Wiesen als Gefängnisseelsorger in Hannover tätig und studierte ab November 1887 Philosophie in Marburg. Ein Jahr später folgte der Wechsel nach Berlin, wo Wiesen neben Philosophie auch Hebräische Sprache, Alttestamentliche Geschichte sowie einige weitere Fächer studierte. 1892 zog es ihn nach Straßburg und im selben Jahr schließlich nach Erlangen. Hier schloss der angehende Rabbiner sein Studium mit seiner Doktorarbeit ab. Er erhielt das Rabbinatsdiplom und damit einhergehend seine erste Stelle in Böhmisch-Leipa als Bezirksrabbiner.

Als gegen Ende der 1890er Jahre das Erlernen der tschechischen Sprachen für alle kaiserlich und königlichen Beamten Österreich-Ungarns, zu denen auch Josef Wiesen zählte, verpflichtend eingeführt wurde, weigerte sich der Rabbiner, die Sprache zu lernen. Daher wurde er versetzt und befand sich schon 1898 im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, genauer gesagt in Stadtlengsfeld. Der Ort hatte eine lange jüdische Tradition, da hier seit dem Spätmittelalter Juden lebten und war Sitz des Landrabbiners des Großherzogtums. Zu diesem wurde Josef Wiesen dann am 14. Oktober 1902 offiziell berufen.

Wenige Jahre später starb seine Frau Ida mit nur 40 Jahren. 1908 heiratete Wiesen erneut und erlangte die Erlaubnis, 1911 mit seiner Familie nach Eisenach übersiedeln zu dürfen. Während des Ersten Weltkrieges engagierte er sich für polnische und russische Juden, die in Arbeitslager nach Deutschland gebracht wurden. 1918 folgte seine Pensionierung.

In seinem eingangs erwähnten Wohnhaus errichtete Wiesen später ein Erziehungsheim für „schwachbefähigte, nervöse und schwer erziehbare Kinder“. In der Weimarer Republik erhielt er zeitweise eine Pension vom Land Thüringen sowie ein Gehalt von der jüdischen Gemeinde in Eisenach. Nach der „Machtübernahme“ der Nationalsozialisten war die Familie zusehend Repressalien ausgesetzt. Nachdem die Eisenacher Synagoge 1938 zerstört wurde, stellte Wiesen sein Haus für Gottesdienste zur Verfügung. 1942 folgte die Zwangsenteignung und Deportation nach Theresienstadt, wo Wiesen im Ghetto am 15. November 1942 ermordet wurde. Seine Tochter Hertha, seine Schwiegertochter und sein Enkelsohn wurden gleichfalls durch die Nationalsozialisten umgebracht.