Latin-Funk und Ösi-Rock zum Auftakt der Kulturarena Jena

Jena. Kuba, Österreich, Frankreich: Die erste Konzert-Woche der Jenaer Kulturarena bietet beste Klangvielfalt. Hier alle Programmpunkte in der Übersicht.

Die ersten Künstler der Jenaer Kulturarena kommen aus Havanna, Wien und dem Pariser Großraum. So vielfältig ihre Wurzeln, so verschieden sind auch die Stile. Wir geben hier einen kurzen Vorausblick auf die kommenden sieben Tage. Eines der Konzerte auf dem Theatervorplatz ist sogar schon ausverkauft.

Der Kubaner Cimafunk trat noch am Sonntagabend auf dem Rudolstadt Festival auf. Foto: Ingo Eckardt

Cimafunk

Vergangenen Sonntag war der Kubaner Cimafunk noch ein Künstler unter den 120 Acts auf dem Rudolstadt Festival. Am kommenden Donnerstag eröffnet er nun das musikalische Programm der Kulturarena Jena. Laut Festival steht der 34-jährige Sänger für eine „feinsinnige und beherzte Mischung aus Funk, kubanischer Musik und afrikanischen Rhythmen“. Er verstehe es, den Funk immer wieder neu zu erfinden. Sein aktuelles Album „El Alimento“ (zu Deutsch: „Der Nährstoff“) verspricht Lebensfreunde und dürfte ein würdiger Start in den Jenaer Konzertsommer sein.

(Konzert: Donnerstag, 13. Juli, 20 Uhr)

Wanda (ausverkauft)

Erst im September, kurz vor dem Erscheinen ihres aktuellen Albums, musste die österreichische Erfolgsband Wanda den Tod von Keyboarder Christian Hummer verkraften. Die Platte, die schlicht „Wanda“ heißt, wurde zum Abschiedsgruß. Neben gewohnter Rabauken-Energie schlagen die Musiker darauf auch melancholische Töne an. Das Jenaer Konzert ist leider bereits ausverkauft.

(Konzert: Freitag, 14. Juli, 20 Uhr)

Debout sur le Zinc

Debout sur le Zinc ist laut Kulturarena eine der führenden Bands in der französischen Musikszene. Ihre Herkunft ist der Gruppe anzuhören, auch wenn sie vielerlei Anregungen in ihrer Musik vereint – vom Irish Folk über Rock, Klezmer und Gypsy bis Jazz.

(Konzert: Samstag, 15. Juli, 20 Uhr)

Herr H

Herr H lädt am Sonntag zum Kindermitmachkonzert für die ganze Familie ein. Der Begründer der „Neuen Deutschen Kindermusik“ heißt mit bürgerlichem Namen Simon Horn und hat nach eigenen Angaben schon mehr als 100 Songs veröffentlicht.

(Kinderarena: Sonntag, 16. Juli, 15.30 Uhr)

„Einfach mal was Schönes“

Radiomoderatorin Karla ist bald 40 und sehnt sich nach einem Kind. Doch leider fehlt der Mann. Als sie Krankenpfleger Ole kennen lernt, wäre er eigentlich der geeignete Vater, doch Ole ist jünger und will noch keine Kinder. „Einfach mal was Schönes“ ist die vierte Regiearbeit von Karoline Herfurth. Obendrein spielt sie in dieser eigenwilligen romantischen Filmkomödie die Hauptrolle.

(Filmarena: Sonntag, 16. Juli, 21.30 Uhr)

„Everything Everywhere All at Once“

Schon die Arena-Ankündigung lässt stutzen: Die Inhaltsangabe des oscar-gekrönten Films „Everything Everywhere All at Once“ („Alles überall gleichzeitig“) ist auf Englisch verfasst. In dieser originalen Sprachfassung wird der Film auch in der Filmarena zu erleben sein, allerdings mit Untertiteln (OMU). Die Science-Fiction-Komödie handelt von der US-amerikanischen Chinesin Evelyn (Michelle Yeoh), die als Waschsaloninhaberin mit einer übereifrigen Steuerprüferin (Jamie Lee Curtis) zu kämpfen hat und sich plötzlich in einem Multiversum wiederfindet.

(Filmarena: Montag, 17. Juli, 21.30 Uhr)

