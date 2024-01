Leserfest mit den Hits von Helene Fischer und DJ Ötzi

Mit den größten Hits von Helene Fischer will deren Double Berit Finke die Gäste bei der exklusiven Party am Stausee Hohenfelden begeistern.

Erfurt Am Samstag, dem 3. Februar 2024, steigt das große Klub-Leserfest unserer Zeitung in der Thüringer Glitzerwelt am Stausee Hohenfelden. Ab jetzt werden die 4000 exklusiven Tickets dafür vergeben.

Eine mitreißende Show voller Hits und wahrhaft magischer Momente in der Thüringer Glitzerwelt am Stausee Hohenfelden können 4000 Leserinnen und Leser am Samstag, dem 3. Februar 2024, bei unserem exklusiven Klub-Fest erleben. Zum einen lassen fünf Millionen LED-Lämpchen über 200 Modelle in allen Farben funkeln und strahlen. Viele der Exponate erzählen kleine Geschichten, andere, wie etwa der neue Glühwürmchen-Park, verzaubern durch ihre buchstäbliche Ausstrahlung. Ab 16 Uhr können unsere Gäste die Glitzerwelt erkunden.

DJ Anton sieht DJ Ötzi nicht nur verblüffend ähnlich, seine Double-Show mit dessen Hits ist genauso mitreißend wie die vom Original.

Bühnenshow mit beliebten Hits

Zwei Stunden später beginnt das Bühnenprogramm – mit den größten Hits von Helene Fischer und DJ Ötzi. Berit Finke, Doppelgängerin der Schlagerkönigin, und DJ Anton, Double des Partykönigs, wollen mit den Gästen feiern.

Mit den größten Hits von Helene Fischer will deren Double Berit Finke die Gäste bei der exklusiven Party am Stausee Hohenfelden begeistern.

Ab sofort können die kostenlosen Tickets bestellt werden, jeder Abonnent sowie maximal vier Kinder bis einschließlich vier Jahre haben freien Eintritt.

Mit mehr Fläche (20.000 qm) und noch mehr Glitzer (5 Millionen LED-Lämpchen) startete am 30. November 2023 die dritte Auflage der Thüringer Glitzerwelt und ist bis zum 18. Februar 2024 von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 15 bis 21 Uhr, geöffnet.

Für einen reibungslosen Einlass ohne lange Schlangen gibt es vier Zeitfenster, die nach Verfügbarkeit ausgewählt werden können.

Die kostenlosen Tickets gibt es auf unseren Online-Portalen sowie, für alle, die keinen Internetzugang haben, in unseren Servicecentern.