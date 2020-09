Lesungen im Rahmen der Illustratorenausstellung in Apolda

Apolda. Erfolgreicher Auftakt für „Thilla“ im Eiermannbau. Teilnahme an Lesungen am Dienstag und Sonntag nur mit Anmeldung.

Das Bergfest der „Thilla“ kann sich sehen lassen. Trotz verschärfter Corona-Allgemeinverfügungen erlebte die Thüringer Illustrator:innen Ausstellung im Eiermannbau am Eröffnungswochenende fast 300 und am vergangenen Wochenende nochmals 150 Besucher. „Ich bin schwer zufrieden“, freut sich Organisatorin Nadja Rümelin.

Einziger Wermutstropfen ist, dass im Prinzip das komplette Rahmenprogramm gestrichen werden musste. Immerhin zwei Lesungen dürfen unter besonderen Auflagen in dieser Woche stattfinden.

Anmeldungen für Besuch der Lesungen im Eiermannbau Pflicht

Die erste gibt es am Mittwoch. Hier stellt Alexander von Knorre das Kinderbuch „Juli & August – Krokodil über Bord“ vor, das er selbst illustriert und auch geschrieben hat. Um 16.30 Uhr möchte der Autor im Ausstellungsraum im Eiermannbau loslegen. Eine verpflichtende Anmeldung zur Teilnahme ist bis zum Vorabend per E-Mail an mail@nadjaruemelin.de möglich. Die Lesung ist geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

Für Jung und Alt hingegen ist das Programm „Knalltüten, Rinderschwanzsuppen und nackte Schornsteinfeger“, durch welches Ulf Annel und Katrin Kadelke führen wollen. Sie präsentieren am Sonntag, den 4. Oktober ab 16 Uhr heitere Gedichte aus Büchern, an denen die beiden in den letzten Jahren zusammen gearbeitet haben. Für musikalische Begleitung sorgt Boogie-Pianist Jürgen „Atze“ Adlung alias Mr. Speedfinger. Auch hier ist eine Anmeldung per E-Mail bis zum Vorabend obligatorisch.