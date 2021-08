Lieblingsgemälde nach 53 Jahren wieder in Bad Sulza

Bad Sulza. Ein gebürtiger Bad Sulzaer schenkt seiner Heimatstadt ein altes Gemälde vom Friseurmeister Asperger.

Nach 53 Jahren ist ein altes Gemälde, welches das ehemalige Schmiedewehr mit dem Gradierwerk „Louise“ und einem Wasserrad zeigt, endlich nach Bad Sulza zurückgekehrt. Mitgebracht hat es Horst Wiedemann aus Bad Staffelstein, der in Bad Sulza aufgewachsen ist. Das Lieblingsbild von Wiedemann entstammt dem Pinsel von Adolf Asperger, der hauptsächlich durch seinen Friseursalon am Marktplatz, damals Moltkeplatz bekannt war. Kurdirektorin Melanie Kornhaas nahm das Geschenk entgegen. Es ist nun als Teil des Saline- und Heimatmuseum in Bad Sulza zu sehen, welches immer mittwochs und samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet ist.