Höllenfahrt in die Vergangenheit: Rob van Essens Roman „Der gute Sohn“

Die Lesung des niederländischen Schriftstellers Rob van Essen bei der Erfurter Herbstlese muss zwar coronabedingt ausfallen, doch das ist kein Grund, auf seinen Roman zu verzichten. Denn dieses Buch ist ein Blockbuster. In den Niederlanden ist es ein Bestseller und wurde im vergangenen Jahr mit dem renommierten Libris-Literaturpreis als bester Roman des Jahres ausgezeichnet.

Tatsächlich ist es eine Höllenfahrt in der nahen Zukunft, ein als siebentägige Reise angelegte Road Novel. Mitte der 2020-er Jahre, so berichtet es der Ich-Erzähler, gibt es in den Niederlanden ein bedingungsloses Grundeinkommen, selbstfahrende Autos und Roboter, die alle möglichen Hilfsarbeiten erledigen. Der 60 Jahre alte Ich-Erzähler, der in Amsterdam wohnt, hat keine Verpflichtungen. Er ist Schriftsteller und hat mit ein paar Thrillern sein Geld verdient. Doch jetzt will der Verlag seinen neuen Text nicht mehr. Frau und Kind gibt es nicht. Seine Mutter, die er mehr als 20 Jahre lang gepflegt hat, ist vor ein paar Wochen mit 100 Jahren gestorben. Es ist eine gleichförmige Ewigkeit.

Ich-Erzähler soll die Erinnerungen zurückbringen

Der Anruf eines Freundes holt ihn aus dem Trott. Er heißt Lennox, arbeitet für eine geheime staatliche Organisation, die nur „der Dienst“ genannt wird, und bittet ihn um Hilfe. Gemeinsam haben die beiden in den frühen 1980er-Jahren zusammen gearbeitet. Es war ein befristeter Job, den man wohl als ABM-Maßnahme für Jugendliche beschreiben könnte. Aus der ganzen Stadt haben sie damals Archivbestände in ein neues Depot gekarrt. Mit dabei waren der Archivar Guido und ein draufgängerischer Arbeiter mit dem Namen Harry de Meester, den alle nur Bonzo nennen. Genau dieser Bonzo braucht Hilfe. Angeblich hat er Gedächtnislücken. Der Ich-Erzähler soll ihm die Erinnerungen zurückbringen. Dass der Ich-Erzähler das kann, wird während der Autofahrt zu Bonzo in Rückblenden deutlich. Stück für Stück wird eine Szenerie aufgebaut, die in einem dystopischen Finale endet. Bonzo soll in die Entführung des Brauereichefs Henry Batavier verwickelt gewesen sein.

Dahinter steht der reale Fall von Konzernchef Freddy Heineken im Jahre 1983, bei dem 35 Millionen Gulden erpresst wurden. Ein Teil des Lösegeldes ist bis heute verschwunden. Auch im Roman ist das so. Nur hat Bonzo der Polizei geholfen. Dafür hat er eine neue Identität erhalten, die der Ich-Erzähler ihm auf den Leib geschrieben hat. „Ich durfte mir seine Jugend ausdenken.“ All die Stunden im Archiv haben sich bezahlt gemacht. Das Blättern in Zeitschriften, das Durchstöbern alter Kaufhaus-Kataloge, der Abgleich mit der eigenen Biografie – der Kindheit in einer streng reformierten Kirchengemeinde, der Angst vor der Hölle.

Doch die Hölle wartet woanders. Nach vier Tagen setzt Lennox den Ich-Erzähler in eines dieser selbstfahrenden Autos. Die Fahrt geht in ein Kloster. Es ist jener Ort, an dem Bonzos Identität erfunden wurde. Und hier trifft der Ich-Erzähler auf Bonzo und den Archivar Guido, der ebenfalls für den „Dienst“ arbeitet. Wie ein Kartenhaus fällt das eigene Leben zusammen. „Wir haben alles im Auge behalten“, gesteht Guido und es erinnert sehr an die Stasi.

Natürlich gibt es in diesem Roman einen Showdown, der allerdings anders ausfällt, als man es erwartet.

Rob van Essen: Der gute Sohn. Homunculus Verlag, Erlangen. 384 S., 25 Euro