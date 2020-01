Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leben auf gepackten Koffern: Lesung zu ehren Siegfried Pitschmanns

In meisterhafter, nahezu musikalisch komponierter Kurzprosa hat der in Schlesien geborene und als Flüchtling nach Mühlhausen gelangte Schriftsteller Siegfried Pitschmann (1930–2002) die Widersprüche der Nachkriegszeit auf den Punkt gebracht. In den ersten Jahren der DDR wandte er sich dem sozialistischen Aufbau zu, zog mit seiner zweiten Frau, der Autorin Brigitte Reimann, nach Hoyerswerda, um im Kombinat Schwarze Pumpe die Arbeitswelt zu studieren. Doch mit seinem Romanmanuskript „Erziehung eines Helden“ wurde ein kulturpolitisches Exempel statuiert; das Werk durfte wegen der an Hemingway geschulten „harten Schreibweise“ nicht erscheinen.

Dass das Fragment posthum noch Eingang in den Fundus der DDR-Literatur gefunden hat, ist seiner Biografin Kristina Stella zu verdanken, die zuvor bereits den Briefwechsel zwischen Pitschmann und Brigitte Reimann veröffentlichte (Aisthesis Verlag). Stella hat auch über Pitschmanns Jahre in Mühlhausen geschrieben und wird morgen in der Jakobikirche auf einer vom Mühlhäuser Geschichts- und Denkmalverein ausgerichteten Veranstaltung anlässlich seines 90. Geburtstages Leben und Werk des Autors vorstellen.

„Stets ein bisschen wie auf gepackten Koffern lebend“ – so das Motto der Lesung von weniger bekannten Texten, zu der dessen ältester Sohn, Thomas Pitschmann, erwartet wird. Siegfried Pitschmann lebte auch in Petzow, viele Jahre in Rostock und bis zu seinem Tod in Suhl. 2002 wurde er auf dem Mühlhäuser Friedhof beigesetzt.

Auch das Literaturzentrum Neubrandenburg erinnert aus gegebenem Anlass an den zeitweiligen Lebensgefährten Brigitte Reimanns. Für den 12. Januar, den Geburtstag des Autors, ist dort ein Film- und Gesprächsabend geplant. Gezeigt wird der Defa-Streifen „Leben mit Uwe“ aus dem Jahr 1973; der Film geht auf eine Erzählung Siegfried Pitschmanns zurück.

Pitschmann hatte sich in den 90er-Jahren nach Suhl zurückgezogen und in Gesprächen mit Marie-Elisabeth Lüdde sein Leben und seine Ehe mit der Reimann bilanziert. Die Erinnerungen erschienen 2004 im Weimarer Wartburg-Verlag.

Eine Reise mit Siegfried Pitschmann, Vortrag und Lesung: Mittwoch, 8. Januar, 19.30 Uhr, Jakobikirche Mühlhausen