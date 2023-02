Schriftsteller Gerhard Wolf gestorben

Christa Wolf und ihr Ehemann Gerhard Wolf 2007 in Güstrow.

Der Schriftsteller Gerhard Wolf („Beschreibung eines Zimmers“) ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin des Aufbau-Verlags am Mittwoch unter Berufung auf die Familie. Wolf, Ehemann der Schriftstellerin Christa Wolf (1929-2011), starb demnach am Dienstag in Berlin.

Der Schriftsteller und Essayist war seit den fünfziger Jahren auch als Lektor und Verleger aktiv. Wolf galt als Förderer mehrerer Schriftsteller- und Künstlergenerationen. Neben seinen Büchern schrieb er auch Essays zu Literatur und Kunst. Zudem war er für das Theater aktiv. Im Aufbau-Verlag schuf er mit „Außer der Reihe“ eine Basis für bis dahin in der DDR nicht gedruckte Autorinnen und Autoren.

1976 unterzeichnete Wolf eine Resolution gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann aus der DDR. In der Folge wurde er aus der SED ausgeschlossen.