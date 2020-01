Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeichnerische Impressionen von Marokko

Mit der Eröffnung einer Ausstellung und einer Lesung starteten die Mitglieder des Fördervereins „Dichterstätte Sarah Kirsch“ am Samstag in Limlingerode in das neue Jahr. Im Mittelpunkt des Nachmittags stand das Multitalent Christina Friedrich. Die gebürtige Nordhäuserin ist nicht nur Filmemacherin, Schriftstellerin und Dozentin sondern auch talentierte Zeichnerin. „Christina Friedrich ist eine der kreativsten Menschen, die ich kennengelernt habe“, schwärmt Vereinschefin Heidelore Kneffel. In der Ausstellung, die noch bis Ende März im Geburtshaus von Sarah Kirsch zu besichtigen ist, sind farbige Zeichnungen der Künstlerin zu sehen. Die kleinformatigen Werke zeigen Landschaften, Architektur und Porträts aus Marokko.

2018 arbeitete Christina Friedrich einige Zeit als „Artistin in Residence“ (Programme, die es Künstlern erlauben, ihre kreativen Tätigkeiten ohne unmittelbaren Einsatz eigener finanzieller Mittel auch außerhalb ihres Wohnsitzes auszuüben) in der marokkanischen Stadt Fès. Abseits des Trubels der Stadt lebte sie allein und ruhig; einzige Ansprechpartner war damals eine Schildkrötenfamilie, die Christina Friedrich mit Erdbeeren fütterte. Aus über 1000 Zeichnungen, die in dieser Zeit entstanden, ist in Limlingerode eine kleine Referenz zu sehen. „Ich habe mir Fès mit Pinsel und Tuschkasten erzeichnet“, berichtet die Künstlerin. Christina Friedrich erzählte während der Vernissage kleine berührende Geschichten zu ihren Zeichnungen. Die Gäste, trotz aller Wetterunbilden waren gut zwanzig Leute gekommen, lauschten ihr dabei aufmerksam. Momente, im Augenblick geteilt, prägen die Werke von Christina Friedrich. Zu erleben in Zeichnungen unter anderem vom Bäcker bei dem sie ihr Brot kaufte, von den Schildkröten die sie begleiteten oder von einer Schachtel Zigarette, die sie in den einsamen Nächten in Marokko rauchte. Im Anschluss an die Vernissage erklangen Verse aus der reichhaltigen arabischen Dichtung der Gegenwart; ausgewählt von den Mitgliedern des Förderkreises. Gedichte aus Marokko – passend zur Ausstellung – und anderen Ländern verbanden sich so mit den Farben der Zeichnungen.