Mariah Carey wieder an der Spitze der US-Charts

US-Sängerin Mariah Carey (50) hat es mit ihrem Weihnachtsklassiker "All I Want For Christmas Is You" wieder auf Platz 1 der US-Charts geschafft.

Längst ist sie die Künstlerin mit den meisten Wochen an der Charts-Spitze: Mit 83 Wochen liegt sie weit vor Rihanna (60 Wochen) und den Beatles (59 Wochen), wie das Branchenmagazin "Billboard" berichtet, das auch die Charts veröffentlicht. Erstmals wurde das Lied von Carey 1994 auf ihrem Feiertagsalbum "Merry Christmas" veröffentlicht.

© dpa-infocom, dpa:201215-99-696719/3