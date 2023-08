„Maschinenmaler“ Konrad Klapheck gestorben

Düsseldorf Schreibmaschinen, Telefone, Bügeleisen, Rollschuhe - scheinbar banale Dinge wurden bei zu Konrad Klapheck zu Kunstwerken. Dabei zeichnen sich seine Arbeiten durch eine große Klarheit und Schärfe aus.

Der Maler Konrad Klapheck ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Tochter Elisa Klapheck am Dienstag der dpa. Ihr Vater sei am Sonntag nach langer schwerer Krankheit gestorben. „Er ist friedlich eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.“

Klapheck wurde am 10. Februar 1935 in Düsseldorf als Einzelkind in eine Kunsthistoriker-Familie geboren und blieb der Stadt immer treu.

Sein Vater wurde von den Nationalsozialisten 1934 als Professor aus der Kunstakademie entlassen und starb, als Konrad Klapheck vier Jahre alt war. Konrad Klapheck studierte ab 1954 an der Düsseldorfer Akademie bei Bruno Goller und wurde dort später selber Kunstprofessor.