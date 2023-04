Meiningen ehrt den Komponisten Günter Raphael

Meiningen. Mit einem Konzert erinnert Meiningen an den Komponisten Günter Raphael.

Meiningen erinnert am Sonntag, 23. April, mit einem Konzert an den am 30. April bevorstehenden 120. Geburtstag des Komponisten und Pianisten Günter Raphael (1903–1960). Im Rahmen des Konzerts werde das Gernsheim-Duo dessen Werke aufführen, teilte die Evangelische Kirchgemeinde Meiningen am Montag mit. Er habe von 1934 bis 1944 in Meiningen gelebt. Dort habe seine Frau Pauline Verwandtschaft gehabt.

Da die Eltern seines Vaters Juden gewesen seien, habe Raphael seinen Beruf nur unter erschwerten Bedingungen ausüben können. So sei er wiederholten Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Zwischen 1939 und 1945 habe er als Halbjude einem Berufsverbot unterlegen. Nach dem Krieg habe er in der Bundesrepublik gelebt. Seine Nachkommen hätten 2005 dessen sterbliche Überreste von Köln auf den Meininger Parkfriedhof überführen lassen.

Von Raphaels Wirken in Meiningen zeugen den Angaben zufolge drei Lieder, die er für eine Freundin geschrieben habe. Die Noten-Originale seien im Meininger Museum aufbewahrt und bisher unveröffentlicht. Im Konzert erklinge zudem ein Lied-Zyklus, in dem er acht Gedichte von Hermann Hesse vertont habe. Raphaels Werk umfasst den Angaben zufolge 300 Kompositionen.