Meiningens neuer Intendant ist ein Heimkehrer

Einen Auftritt von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Regensburg nutzte Intendant Jens Neundorff von Enzberg kürzlich zu einem Vorschlag: Man könnte aus dem Stadt- doch ein Staatstheater machen. Söder wollte die Anregung mal mitnehmen, meldete die lokale Presse.

Einen Monat später ist nun klar, dass Jens Neundorff von Enzberg tatsächlich Staatstheaterintendant werden wird: allerdings nicht in der Oberpfalz, sondern in Südthüringen. Vier Tage, bevor Ansgar Haag das Programm seiner sechzehnten und letzten Spielzeit am Staatstheater Meiningen präsentiert, präsentierten ihn die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach und die Thüringer Staatskanzlei an diesem Freitag als dessen Nachfolger.

Eine vierköpfige Findungskommission hatte ihn letztlich unter den insgesamt rund dreißig Bewerbungen ausgesucht, die im vergangenen Herbst eingegangen waren. Ihr gehörten für den Stiftungsrat Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) an, außerdem der Intendant des Deutschen Theaters Berlin, Ulrich Khuon (auch in seiner Eigenschaft als Präsident des Deutschen Bühnenvereins) und die Intendantin der Bregenzer Festspiele, Maria Sobotka.

Von Enzberg war einst Dramaturg in Meiningen

Diese Personalentscheidung bedeutet für den Auserwählten gleichsam eine Heimkehr. Jens Neundorff von Enzberg, Jahrgang 1966 und damit elf Jahre jünger als Ansgar Haag, stammt nämlich aus Ilmenau. Zudem arbeitete er bereits zwischen 1992 bis 1996 am Meininger Theater, damals als Dramaturg für alle Sparten.

Viel später, als der Braunschweiger Operndirektor Neundorff von Enzberg nach Regensburg wechselte, hieß es in hiesigen Zeitungen, ein Thüringer werde 2012 Intendant in Bayern. Nun wird ein bayerischer Intendant also wieder Thüringer.

„Ich habe große Lust auf dieses Theater, die Region und die Menschen“, sagt er unserer Zeitung. Es sei aber auch eine große Herausforderung, ein so gut laufendes Theater zu übernehmen.

Dabei hatte der Verwaltungsrat des Theaters Regensburg erst Ende 2019 seinen Vertrag zum zweiten Mal vorfristig verlängert, diesmal bis zum Sommer 2027. Die Stadt wollte ihn unbedingt halten. Zuvor hatten Gerüchte die Runde gemacht, er werde ans Münchner Theater am Gärtnerplatz wechseln. Jens Neundorff von Enzberg dementierte und erklärte, der Mittelbayerischen Zeitung zufolge: „Wir haben hier noch so viel vor!“ Dafür bleibt ihm in Regensburg jetzt noch etwas mehr als ein Jahr, in dem er zugleich seine erste Meininger Saison vorbereiten muss.

Mit einem alles andere als nur gefälligen Programm war es ihm in Regensburg gelungen, die Besucher- und Abonnentenzahlen nach oben zu treiben. „Theater muss provozieren. Wichtig ist aber, das nicht zu stilisieren“, erklärte er seinem Publikum einmal.

Ansgar Haag: „Eine richtig gute Entscheidung“

Er setzt im Musiktheater durchaus nicht nur aufs Standardrepertoire und probiert konsequent neue Formen aus. Regelmäßig beauftragt er neue Werke. So wurde gleich in seiner ersten Spielzeit die Oper „Lola rennt“ von Ludger Vollmer aus Weimar uraufgeführt, mit einer Auslastung von fast 85 Prozent. In der aktuellen Saison fanden bereits drei Uraufführungen statt. Und auch im Schauspiel sind zeitgenössische Autoren keinesfalls die Ausnahme.

„Wenn man nach Regensburg geht“, erklärte der Intendant der Zeitschrift „Theater der Zeit“ 2013, „ist ganz klar, man macht Theater für eine Region. Ideal ist es aber natürlich, wenn Theater für die Region auch überregional wahrgenommen wird.“

Dieses Prinzip dürfte auch für das Meininger Staatstheater gelten – was uns Jens Neundorff von Enzberg umgehend bestätigt. Er wechselt von einem Fünf-Sparten-Haus mit 319 Mitarbeitern und rund 18 Millionen Euro Zuwendungen von Stadt und Land in ein Vier-Sparten-Theater mit fünfzehn Beschäftigten weniger und rund einer Million Euro Zuschuss mehr.

Dennoch sei Meiningen ein „erheblich größeres Haus“, so Neundorff von Enzberg, mit größerem Chor und Orchestergraben etwa. Das eröffne ihm andere Möglichkeiten fürs Musiktheater. „Hier kann man bestimmt noch ein anderes Repertoire machen als in Regensburg.“

Die Verhältnisse sind alles in allem dennoch ähnlich, bestätigt Ansgar Haag. Seinen Nachfolger betreffend, spricht er unserer Zeitung gegenüber von einer richtig guten Entscheidung. „Er passt gut hierher!“ Dass die Landesregierung die Personalie in der Corona-Krise verkündet und nicht vertagt hat, hält Haag zudem für ein ermutigendes Zeichen für die gesamte Thüringer Kulturlandschaft.

Als Zwölfjähriger mal bei den „Meistersingern“ eingeschlafen

Ob Neundorff von Enzberg mit einem komplett neuen Team in Meiningen startet, ist ungewiss. „Es sind viele junge Leute hier, die schaue ich mir an.“ Natürlich gebe es Persönlichkeiten, die ich gerne mitbringen würde. Aber dafür ist es noch viel zu früh.“

Ausweislich seiner Biografie studierte Jens Neundorff von Enzberg Musikwissenschaften, Theatermarketing und Kulturwissenschaften in Berlin und Leipzig. Nach seiner Zeit in Meiningen war er Dramaturg an der Semperoper in Dresden, später Chefdramaturg des Musiktheaters in Bonn.

Als Zwölfjähriger war er im Meininger Theater eingeschlafen, in Wagners „Meistersingern“. Dann hatte er erst einmal keine Lust mehr auf Theater. Erst ein Praktikum an der Leipziger Oper lieferte später die Initialzündung für seine Karriere.