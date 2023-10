Mischung aus Sozialkritik und leichtem Spiel

Gera. Premiere von Albert Lortzings „Wildschütz“ in Gera enthusiastisch gefeiert

Schon während der Ouvertüre zu Albert Lortzings Komischer Oper „Der Wildschütz“, in der die Hauptmotive der Oper erklingen, hob sich der Vorhang und gab den Blick frei auf das wollüstige Treiben des Grafen Eberbach.

Lortzings Oper basiert auf dem Lustspiel „Der Rehbock oder Die schuldlos Schuldbewussten“ von August von Kotzebue: Der Schulmeister Baculus hat im Revier des Grafen Eberbach gewildert und einen Rehbock geschossen. Als die Nachricht von seiner Entlassung eintrifft, will er seine Braut Gretchen aufs Schloss schicken. Doch da taucht die als Student verkleidete Baronin Freimann mit ihrem „Stubenburschen“ (Kammerzofe Nanette) auf. Der vermeintliche Student und Baculus gehen aufs Schloss. Dort frönt die Gräfin ihrer Neigung zur griechischen Literatur. Bald tritt der Student, wie Baculus glaubt, als „Mädchen vom Lande“ auf, und auf der Stelle verlieben sich Baron Kronthal und Graf Eberbach in sie. Die Verwirrungskomödie nimmt ihren Lauf, ehe sich am nächsten Morgen alles aufklärt, sich Baronin Freimann als Schwester des Grafen entpuppt, sie und Baron Kronthal zueinander finden, und es sich herausstellt, dass Baculus seinen eigenen Esel erschossen hat. Alle Beteiligten haben es schon immer gewusst: „So hat mich nicht getäuscht die Stimme der Natur.“

Die Inszenierung von Michael Dissmeier (Bühnenausstattung und Kostümierung Henriette Hübschmann) zeichnet sich durch sozialphilosophische Tiefe und Leichtigkeit aus. Der Schulmeister Baculus lebt in prekären Verhältnissen, da kommen „5000 Taler“ für eine „verkaufte Braut“ gerade recht.

Ganz im Gegensatz dazu erscheint die Welt des Grafen Eberbach. Seine Willkür und seine „Jagdlust“ auf Frauen stehen für die Macht und Dekadenz des Adels im Spät-Rokoko. Die Solisten, der Opernchor und das Philharmonische Orchester des Theaters Altenburg Gera unter Thomas Wicklein vermochten es, Lortzings Meisterwerk stilistisch in die Nähe der Opern von Rossini und Donizetti zu rücken und seinen musikalischen Witz voll auszukosten. Das gelang vor allem in den Ensembleszenen, so der „Billardszene“ im 2. Akt mit ihren Mozart-Anklängen und dem zitierten Choral „Wach‘ auf, mein Herz und singe“ ganz ausgezeichnet. Kai Wefer (Baculus), Johannes Beck (Graf von Eberbach), Carolin Masur (Gräfin), Isaac Lee (Baron Kronthal), Miriam Zubieta (Baronin Freimann), Joanna Jaworowska (Nanette), Julia Gromball (Gretchen) und Johannes Pietzonka (Haushofmeister) bildeten in Gesang und Spiel ein wunderbar homogenes Ensemble.

Für einen Moment blieb die Handlung stillgestellt: Im dritten Akt griff Nanette zum Mikrofon und sang Wolf Biermanns: „Von mir und meiner Dicken in den Fichten“. Dieser geniale Regie-Einfall sorgte für einen magischen Moment in einer Aufführung, die vom Publikum enthusiastisch gefeiert wurde.

Nächste Vorstellungen: Theater Gera, Großes Haus am 20.10., 28.10. und 3.12.2023