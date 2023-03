Wir verlosen eine exklusive Führung durch das Goethehaus am Frauenplan (Archivfoto).

Mit dem TLZ-Klub in aller Frühe zu Gast bei Goethe

Weimar. Zu gewinnen gibt es eine exklusive Tour im Goethe-Nationalmuseum mit Besichtigung von Goethes Wohnhaus am Frauenplan.

Wollen Sie in aller Frühe bei Goethe am Weimarer Frauenplan reinschauen? Haben Sie Interesse, das Haus und die damit verbundene Geschichte in einer kleinen Gruppe dank fachkundiger Führung kennenzulernen? Der TLZ-Klub macht dies exklusiv für Abonnenten und Abonnentinnen möglich. Sie brauchen als Klub-Mitglieder nur ein wenig Glück bei unserem Klub-Gewinnspiel.

Und darum geht es: Die Klassik-Stiftung Weimar ist einer unserer Klub-Partner. Erstmalig kommt es jetzt zur Verlosung dieses exklusiven Klub-Vorteils: Zu den Gewinnern gehören fünf Leser, die jeweils eine Begleitperson mitbringen dürfen. Zu gewinnen gibt es eine exklusive 90-minütige Tour im Goethe-Nationalmuseum mit Besichtigung von Goethes Wohnhaus am Frauenplan samt des zugehörigen Gartens.

Die Klub-Tour beginnt am Samstag, 25. März, um 8 Uhr – und das ist insofern etwas Besonderes, weil die Pforten normalerweise erst um 9.30 Uhr geöffnet werden. Die Teilnahme am Klub-Gewinnspiel ist bis zum 19. März möglich.