Mittelalter-Kunstsammlung kehrt ins Weimarer Schloss zurück

Blick in die mittelalterliche Ausstellung „Von Einhörnern und Drachentötern“, die in der Mühlhäuser Marienkirche gezeigt wird.

Niemand würde Friedrich Staemmler widersprechen. Was da seit Herbst 2018 in der Marienkirche versammelt ist, zeuge nicht nur, schreibt der Kunsthistoriker, „von der hohen kunst- und kulturgeschichtlichen Bedeutung der mittelalterlichen Skulptur und Malerei in Thüringen“. Er stellt im nun erschienenen Ausstellungskatalog zudem fest: „Im Einklang mit der Raumarchitektur der Mühlhäuser Marienkirche entfaltet sich ihr Potenzial in einer nie dagewesenen Vollkommenheit.“

Die Rede ist von 31 Skulpturen, 18 Gemälden, fünf Altären sowie acht Glasmalereien. Zwei Drittel stammen ursprünglich aus Thüringer Kirchen, alle zusammen inzwischen aus Weimar. Die dortige Mittelalter-Kunstsammlung war am Herzogshof zusammengetragen worden, auf Goethes Betreiben hin, und fristete zuletzt ein Schattendasein. Im Stadtschloss wurde sie vergleichsweise „eher zurückhaltend von den Weimarbesuchern wahrgenommen“, erklärte Gert-Dieter Ulferts von den Kunstsammlungen der Klassik-Stiftung 2018.

Damals räumte man das Schloss aus. Die Sanierung zunächst des Ostflügels begann – und für die Stücke aus mittelalterlichen Werkstätten unter anderem Erfurts, Saalfelds und Altenburgs eine neue Blütezeit. Die Mühlhäuser Museen übernahmen sie per Fünf-Jahres-Leihvertrag. Der enthält eine Option auf Verlängerung. Denn eine Rückkehr ins Weimarer Schloss schien unwahrscheinlich: „wegen des aus der damaligen Finanzierungssituation heraus anderen Nutzungskonzeptes“, so die Klassik-Stiftung rückblickend. Auch hier hält man die Ausstellungssituation in der Marienkirche für ideal. „Tatsächlich ergibt sich durch die inszenierte Rückführung der Werke in einen Kirchenraum eine authentischere Erlebnissituation“, so ein Sprecher. Er bestätigt gleichsam, was Gert-Dieter Ulferts einst erklärte: „In Mühlhausen können wir etwas mit der Sammlung erreichen, das in Weimar in dieser Form wohl nicht möglich wäre.“

Friedrich Staemmler, Fachreferent Kunst bei den Mühlhäuser Museen, präsentiert seinen Katalog. Foto: Alexander Diel / Mühlhäuser Museen

Das liegt auch an Friedrich Staemmler. Ulferts nannte den Kunstreferenten der Mühlhäuser Museen einen ausgewiesenen Mittelalter-Kunsthistoriker, wie man ihn selbst nicht habe. Staemmler kuratierte die mit „Von Einhörnern und Drachentötern“ betitelte Ausstellung, mit einer Viertelmillion Euro aus der Staatskanzlei. Unter musealen Gesichtspunkten konzipiert, schreibt er im Katalog, vermöge sie gleichwohl „eine gute Vorstellung davon zu vermitteln, wie reich und aufwendig die städtische Hauptpfarrkirche ursprünglich ausgestattet gewesen sein muss“.

Die Erlebnissituation in Mühlhausen, soviel ist inzwischen klar, ist nicht von Dauer. Die Sammlung kehrt laut Klassik-Stiftung jetzt doch ins Weimarer Schloss zurück: langfristig in einen „Galerietrakt“ im Nordflügel. Einer aktualisierten Nutzungskonzeption zufolge widmet man ihn den Schwerpunkten der Weimarer Kunstsammlungen. „Dabei nehmen wir Konzepte der Weimarer Republik wieder auf und aktualisieren sie unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts.“

Das hat damit zu tun, dass Präsidentin Ulrike Lorenz die Stiftung seit Amtsantritt 2019 ordentlich umkrempelt. Vor allem aber damit, dass Bund und Land zusammen 100 Millionen Euro auf ihre 40 Millionen für die Schlosssanierung drauflegten.

Noch bis 2023 also wird man, sobald ein Corona-Virus es wieder zulässt, die Stücke an Seitenwänden und vor Pfeilern eines Kirchenraumes erleben können, der allerdings kein sakraler mehr ist. Die inzwischen 800 Jahre alte Marienkirche ist seit 1975 entweiht.

Gleichsam den dauerhaften Rundgang ermöglicht Staemmlers in deutscher und englischer Sprache verfasster Katalog mit 85 Bildern von Alexander Burzik, Alexander Diel und Tino Sieland. Zusammen mit der Klassik-Stiftung herausgegeben, hat ihn der Freundeskreis der Mühlhäuser Museen finanziert. Der Ausstellungstitel übrigens verweist auf zwei der in der Sammlung wiederholt auftauchende Motive: den heiligen Drachentöter Georg und das Einhorn als Mariensymbol der unbefleckten Empfängnis.

Friedrich Staemmler: Von Einhörnern und Drachentötern – Mittelalterliche Kunst aus Thüringen, herausgegeben von der Klassik Stiftung Weimar und den Mühlhäuser Museen, 112 Seiten, 9,95 Euro