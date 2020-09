Mittelalterverein aus Apolda trotzt auf Märkten der „Pest“

Mittelalterverein Lager derer von Greifenstein zu Besuch auf der Ordensburg in Liebstedt (Archivaufnahme).

Apolda/Hohenfelden. Lager derer von Greifenstein dieses Wochenende in Hohenfelden und darauf bei Mittelaltermarkt in Apolda.

Was dem Mittelalter die Pest, das ist der Neuzeit Corona. Auch auf den Mittelalterverein Lager derer von Greifenstein aus Apolda hatte die moderne Pestilenz negative Auswirkungen. Doch erfreulicherweise dürfen die historischen Kostüme gleich an diesem und am nächsten Wochenende wieder munter aufgetragen werden.