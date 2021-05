Flo Döhmer, "Prypjat – Leninprospekt im Herbst" (2015). Die berührende Dokumentarfotografie zeigt Spätfolgen der Tschernobyl-Katastrophe und ist in der Ausstellung „Ich hasse die Natur“ zu sehen.

Modellprojekte: Klassik-Stiftung öffnet Museen in Weimar

Weimar. Weimar macht mit Modellprojekten auf: Erste Häuser der Klassik-Stiftung Weimar sollen ab Freitag wieder für Besucher öffnen. Das Thema „Neue Natur“ steht dabei im Fokus.

Dank der zunehmend besseren Corona-Lage darf die Klassik-Stiftung Weimar von diesem Freitag an einige Häuser und Ausstellungen öffnen. Das teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Im Zentrum stehen Museen, die sich dem Jahresthema „Neue Natur“ widmen: die Hauptausstellung „Ich hasse die Natur!“ im Schiller-Museum, das Bauhaus-Museum mit der Schau „Lyonel Feininger mit dem Rad unterwegs“, das Studienzentrum der Anna-Amalia-Bibliothek mit „Land. Fluss. Kentmanus. Natur erforschen im 16. Jahrhundert“ sowie im Ilmpark das „Grüne Labor“ am Tempelherrenhaus, das Römische Haus und Goethes Gartenhaus.

Tickets gibt es allerdings nur für Getestete, Geimpfte und Genesene mit gültigem Nachweis. Die Angebote im Ilmpark sind entgeltfrei, heißt es weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: