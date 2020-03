Mond-Bild im Stubenwagen

In einem alten korbgeflochtenen Stubenwagen hat Künstler Lothar Krone das berühmte Gemälde „Zwei Männer, die den Mond betrachten“ von Caspar David Friedrich nachgestellt. Im Wagenhimmel hat er auf Pappe Friedrichs romantische Landschaft gemalt. Auf einem dunklen Kissen im Korbwagen stehen, ebenfalls aus Pappe nachempfunden, die beiden Herren. „Mond im Großen Wagen“ hat der Potsdamer Künstler doppeldeutig seine grandiose Installation genannt. Sie ist Teil der Ausstellung „An den Mond, auf den Mond und darüber hinaus“, die noch bis 17. April in der Geraer Volksbank (Leipziger Straße 41) zu sehen ist.

„Mond im Großen Wagen“ von Lothar Krone. Foto: Ulrike Merkel

Die Idee zur Mond-Schau hatte die Geraer Höhler-Biennalen-Leiterin Gitta Heil. 2011 war sie zum 60. Geburtstag des Geraer Künstlers Winfried Wunderlich auf Hiddensee. Damals habe solch ein grandioser Mond geschienen, dass sie spontan Goethes Gedicht „An den Mond“ für die Festgesellschaft rezitierte.

Im Laufe des Abends entwickelte Gitta Heil gemeinsam mit Kunsthistorikerin Angelika Euchner erste Ausstellungspläne. Doch es vergingen noch einige Jahre, bis die Schau 2019 in Potsdam zum 50-jährgen Jubiläum der ersten Mondlandung verwirklicht wurde. Nach Brandenburg folgt nun die thüringische Präsentation.

Zu sehen sind Gemälde, Grafiken, Fotografien und Installationen von 20 Künstlern aus Brandenburg, Thüringen, Berlin, Sachsen, Griechenland und der Türkei. Der ehemalige Präsident der Akademie der Künste, Klaus Staeck, etwa hat eine Fotocollage beigesteuert, auf der unser schöner blauer Planet vor stilisiertem Kosmos abgebildet ist. In gelben Lettern mahnt ein Slogan: „Die Mietsache ist schonend zu behandeln und in gutem Zustand zurückzugeben.“ Laut Kuratorin Euchner kommen Kopien von Staecks Arbeit auch gern bei Fridays-for-Future-Demos zum Einsatz.

Auch die Arbeiten des Geraer Künstlerpaars Barbara Toch und Wolfgang Schwarzentrub erinnern den Menschen, möglichst wenig Spuren im Orbit zu hinterlassen. Auf Tochs edlen „Mondfahrt“-Bildern durchkreuzen Satelliten-Reste und anderer Weltraumschrott kosmisches Blau. Wolfgang Schwarzentrub zeigt drei besondere Schaukästen – Kastinate genannt. Sie sind Zeugnisse einer fiktiven Mondmission im Jahr 2019. Die geheime Mission hatte das Ziel, „auf dem Mond zurückgelassene Dinge wieder zur Erde zu bringen“ und für einen guten Zweck zu versteigern. Die Kästen präsentieren dokumentarische Fotos, in die geheimnisvoll leuchtende Dosen eingelassen sind. Darin befindet sich etwa ein Golfball in Anspielung auf den Astronauten und passionierten Golfspieler Alan Shepard, der 1971 zwei dieser Bälle auf den Mond schmuggelte.

Humor schwingt in vielen der Arbeiten mit, ob der Maler Christos Bouronikos einen griechischen Raumfahrer die Flagge seiner Heimat auf dem Mond hissen lässt oder Jan Beumelburg in einer Fotostory die „wahre“ Geschichte der Mondlandung enthüllt. Es sei nämlich ein schwedischer Knäckebrot-Produzent gewesen, der das Menschheitsabenteuer möglich gemacht habe. Gestartet sei die Apollo 11-Rakete seinerzeit auch nicht in den USA, sondern in Brandenburg an der Havel. Eine spannende Ausstellung über die menschliche Faszination fürs unergründliche Weltall.

Geöffnet: Mo., Di., und Do., 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr sowie Mi. und Fr., 8.30 bis 14 Uhr