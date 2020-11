Schon heute ist der Schweizer Opernregisseur Guy Montavon (59) Thüringens dienstältester Intendant. Und daran wird sich mittelfristig auch nichts ändern. Seit 2002 im Amt, hat er nun einen Vertrag bis 2027 in der Tasche. Verändern soll sich Erfurts Theater gleichwohl, noch in Montavons Ära, aber vor allem danach.

Herr, Montavon, inzwischen wurde Ihr Vertrag also verlängert . . .

. . . ja, und ich freue mich.

Es war ein langwieriges Verfahren!

Ja. Das hing an verschiedenen Faktoren. In der Tat gibt es in der Stadtpolitik Leute, die sagen: Er ist schon sehr lange da. Und es gibt auch Leute, die etwas anderes wollen. Das ist alles völlig legitim. Interessant wird’s, wenn Sie zurückfragen: Was hätten Sie denn gerne? Antworten bleiben sie bis heute schuldig. Bemerkenswert ist es auch, dass das Menschen sind, die wir im Theater noch nie gesehen haben. Diejenigen, die kommen, sind mit der Arbeit grundsätzlich zufrieden.

Der Oberbürgermeister hat mit mir schon vor einem Jahr Gespräche geführt. Vielleicht hätten wir den Dialog mit den Fraktionen etwas früher suchen sollen. Es gab mehr Diskussionen als früher. Aber nun wird eine spannende Zeit kommen, mit gewissen Parametern verbunden.

Als da wären?

Es wird meine letzte Amtszeit sein, was aber nicht mit meiner Seniorität verbunden ist; ich werde immer ruhelos sein. Und diese letzten fünf Jahre ab 2022 werden unter dem Motto Solidarität und Transformation stattfinden. Das ist die Leitlinie, die ich mir selbst gegeben habe.

Inklusive jene der Transformation? Weshalb?

Weil ich der Meinung bin, dass es einerseits zwar richtig war, dieses Theater nach 2002 mit dem Schwerpunkt Musiktheater zu positionieren, gleichwohl aber nicht zu verkennen ist, dass die kommenden Zeiten etwas anderes brauchen. Ich glaube, es ist vielleicht an der Zeit, dass die Schauspielsparte in die Stadt zurückkehrt.

Das ist dringender, als das Orchester zu vergrößern?

Das ist die große Frage! Als Musiktheatermensch sage ich darauf natürlich: Nein! Als Generalintendant eines städtischen Theaters mit seiner momentanen Ausstrahlung ist mir aber viel deutlicher geworden als früher, dass es sich lohnen würde, in eine Schauspielsparte zu investieren, um womöglich noch andere Menschen anzuziehen.

Wo spüren Sie diese Notwendigkeit, auf die vereinzelte Gastspiele demnach nicht reagieren können?

Aus meiner Zeit als Intendant eines Dreispartentheaters in Gießen weiß ich, dass man mit eigenem Schauspiel auf gesellschaftliche Ereignisse schneller reagieren kann.

Damit ist man mehr am Puls der Zeit als mit einer Oper. Und das Schauspiel hat größere ästhetische Freiheiten. Dadurch erreicht man andere Publikumsschichten.

Wie denkt man Transformation, wenn sich Rahmenbedingungen absehbar kaum ändern werden?

Wir werden nicht wesentlich mehr Geld zur Verfügung haben. Das stimmt. Man denkt an Umstrukturierung. Zunächst einmal ist das aber nicht meine Entscheidung. Die Stadt will und wird eine Diskussion darüber beginnen. Ich habe mich verpflichtet, das im Hintergrund zu begleiten, nicht, es zu beeinflussen.

Meine Empfehlung wäre nur, über die Wiedereinführung des Schauspiels nachzudenken. Was ich nicht machen werde: mich in meine Nachfolge einzumischen. Das wäre unhygienisch.

Nun wollten Sie aber sicherlich nicht in erster Linie bis 2027 Intendant bleiben, um die Zeit danach vorzubereiten, sondern um die Zeit bis dahin zu gestalten.

Ja, unbedingt! Die Stadt will die Intendanz ausschreiben und sich spätestens 2025 entscheiden, wer sie übernimmt. Ab dann gibt es zwei Möglichkeiten, die ich beide in meiner fast 40-jährigen Bühnenerfahrung schon erlebt habe. Entweder sage ich: Ist mir doch egal, ich bin bis 31. Juli 2027 Intendant und bis dahin setzt meine Nachfolgerin oder Nachfolger keinen Fuß in dieses Haus. Das wäre für das Team unerträglich! Oder ich möchte lieber den Übergang begleiten, was ich definitiv vorhabe. Sobald meine Nachfolge klar ist, verliere ich auch fünfzig Prozent meiner Wirkungskraft.

Das ist die Variante „Lame Duck“?

Nein, das nicht. Aber wenn klar ist, wer der neue Chef ist, verlagert sich automatisch einiges auf ihn. Man kann sehr viel Ärger und Geld sparen, wenn der amtierende Intendant die Nachfolge wohlwollend begleitet und indem er die Infrastruktur zur Verfügung stellt.

Welche Pläne haben Sie für Ihre letzte Amtszeit?

Ein Projekt, das wir uns seit langem vornehmen, auch mit dem Orchester übrigens, ist „Der Ring der Nibelungen“. Ein „Ring“ unter dem Motto der Transformation Robotik. Dafür holen wir uns Expertise aus der Technischen Universität Ilmenau und den Robotik-Ingenieur Andreas Karguth ans Haus. Wenn Sie die Nibelungen bei Richard Wagner oder auch bei Friedrich Hebbel untersuchen, ist dort ja die künstliche Intelligenz schon vorhanden. Von der Tarnkappe bis zu den Riesen ist da auch viel von „Herr der Ringe“ bis zu „Transformer“ drin.

So ein „Ring“ fehlt uns noch. Das ist eine Herausforderung und mobilisiert und zieht so ziemlich alle Kräfte des Hauses.

Also planen Sie die Tetralogie wohl über vier Spielzeiten hinweg?

Ja. Zudem planen wir Stücke von Richard Strauss, die uns fehlen, sowie einen ganzen Sektor innerhalb der Barockoper, tolle Stücke von Jean-Philippe Rameau zum Beispiel, eine „Platée“ oder auch „Hippolyte et Aricie“. Das sind ja auch noch einmal ganz andere Klänge!

Unterdessen hat Erfurts freie Szene Forderungen ans Theater gestellt.

Dazu möchte ich Ihnen eines sagen: Ich arbeite nicht erst mit der freien Szene zusammen, seitdem sich Stefanie Müller-Durand von der „Ständigen Kulturvertretung Erfurt“ dazu geäußert hat.

Sie haben vor allem ja mit Ester Ambrosino und dem Tanztheater Erfurt zusammengearbeitet.

Voilà! Und etliches mehr! – Und Frau Müller-Durand hat sich gemeldet, kurz bevor mein Vertrag verlängert werden sollte, und seitdem er es ist, nicht wieder. Die Struktur der „Ständigen Kulturvertretung“ kenne ich nach wie vor nicht. Aber ich werde die Zusammenarbeit mit der freien Szene institutionalisieren und dafür eine Stabsstelle einrichten. Und ich will künftig mehr mit dem Zughafen, dem Kulturquartier und der Sommerkomödie in der Barfüßerruine kooperieren. Den Vorwurf, dass wir uns da in der Vergangenheit zu hermetisch abgeriegelt hätten, halte ich für diskutabel.

Wundert es Sie denn nicht manchmal, dass die freie Szene so sehr in Ihr Haus drängt?

Die drängen nicht in das Haus. Das sind ja keine Untiere und Pilze. Das sind Künstler, die eine Plattform suchen und brauchen, um sich auszudrücken.

Aber ästhetisch meint das ja nicht so oft das klassische Stadttheater.

Nein. Aber man kann füreinander manchmal ein sehr gutes Korrektiv sein. Gerade in Sachen Tanz, Elektronik und dergleichen gibt es vieles, was uns bereichern könnte.

Einige Ihrer großen Produktionen laufen nicht so häufig. Fünf Aufführungen, dann ist Schluss.

Von fast jeder Opernproduktion haben wir acht Vorstellungen. Es gibt Ausnahmen wie eine „Elektra“ von Strauss, die definitiv zu unserer künftigen Programmierung gehört. Wir, die Produzenten, aber auch das Publikum, vertragen hier nur fünf Aufführungen. Für das Innenleben eines Opernhauses bedeutet das jedoch eine große Motivation.

Früher beanspruchten Sie für sich die „Bundesliga“ der Opernhäuser.

Wenn ich damals als junger Intendant eines ganz neuen Hauses in Erfurt angetreten wäre mit dem Anspruch, mit Hof oder Pforzheim zu konkurrieren, hätte man hier gesagt: Okay, das ist der Falsche für uns. Einen gewissen Ehrgeiz habe ich schon immer an den Tag gelegt. Und manchmal waren wir ja auch gar nicht so weit von Borussia Dortmund entfernt. Gleichwohl würde ich so etwas heute wahrscheinlich nicht mehr so sagen. Geben Sie mir 30 Millionen Euro mehr, dann kriegen Sie hier jeden Tag Bundesliga! Ich bin etwas ruhiger geworden, aber das Haus hat ein großes Potenzial, das wir im Moment auch ausschöpfen. Und ich werde nie zum Arzt gehen, weil ich Visionen habe.

Wie steht es um die Perspektive Ihrer nationalen und internationalen Koproduktionen?

Mich hat ja schon ein bisschen pikiert, als Ihre Zeitung schrieb, dass unsere Partner nicht eben zu den international führenden Häusern gehören würden. Klar ist, dass ich wohl niemals mit der MET koproduzieren werde. Aber Opernhäuser in Nizza, Hongkong oder Riga sind nicht unter den Teppich zu kehren.

Just in dieser Spielzeit werden wir wieder mit Monte Carlo zusammenarbeiten, einer Stadt mit großer Operntradition; meine Inszenierung von Puccinis „Manon Lescaut“ erblickt 2021 zunächst in Erfurt das Licht der Welt. Wir werden auch die phänomenale Verdi-Oper „Luisa Miller“ mit drei französischen Opernhäusern koproduzieren, mit Nantes, Rouen und Dijon. Das alles bedeutet für unser Haus bares Geld, da freut sich auch die Theater-Verwaltung.

Apropos Geld: Ein Knackpunkt bei den Vertragsverhandlungen war ja ihr Gehalt. Stadträte wollten es für den Werkausschuss intern offengelegt bekommen. Das haben Sie dann schließlich getan . . .

. . . ja, und es gab dazu null Reaktionen!

Warum haben Sie sich dann erst so geziert?

Keiner redet gern über Geld. Und aus der Unkenntnis unseres Metiers entstehen unsachliche Diskussionen. Diese wollte ich nicht mit der Öffentlichkeit führen, sondern mit meinem Vorgesetzten, so wie jeder andere Angestellte auch.

Ich habe mich dann aber von verschiedenen Leuten beraten lassen. Schließlich hatte ich ein Telefonat mit meinem Vater, mit 86 der älteste Jurist auf dem Platz Genf. Er sagte mir: „Warum sperrst du dich so dagegen, das ist doch völlig normal! Stadträte haben ein Recht darauf!“ Daraufhin habe ich meinen inneren Widerstand überwunden.

Nach einem Gerichtsurteil suchen Sie neu nach einem GMD für 2022.

Diese Geschichte ist höchst unglücklich gelaufen, aber unsauber war das alte Auswahlverfahren wirklich nicht. Jetzt haben wir mit dem Orchester ein neues Verfahren in die Wege geleitet. Womöglich dauert das jetzt bis zum nächsten Sommer. Aber es läuft absolut ruhig und professionell ab, wie eh und je, und diesmal nur insofern etwas anders, als es eine Art Punktesystem gibt, um die Gleichbehandlung nach Paragraf 33 des Grundgesetzes zu dokumentieren; darauf zielte das Urteil des Arbeitsgerichtes ja ab.

Unangenehm ist die Situation für Harish Shankar, der ja schon mal als GMD ab 2022 auserkoren war.

Das ist nicht einfach für ihn. Er stellt sich dem neuen Auswahlverfahren allerdings klaglos, mit Grandezza und Eleganz.

In der Theaterlandschaft wird längst diskutiert, ob der eine Intendant als Fürst nicht ein Auslaufmodell und es nicht Zeit für Leitungsteams ist, wie es sie ja schon gibt.

Ein Intendant ist qua Amt kein Fürst und auch kein barocker Herrscher. Das ist eine absolut falsche Darstellung. Was Sie meinen, betrifft die Strukturen insgesamt . . .

. . . die von Theaterleuten selbst immer wieder als immer noch absolutistisch beschrieben werden.

Ja, aber die Zeiten ändern sich. Nehmen Sie nur den Datenschutz, die MeToo-Debatte oder die veränderten Rechte der Arbeitnehmervertretung. Vor Jahren konnten sich Theaterchefs wirklich wie barocke Herrscher aufführen. Aber das geht heute gar nicht mehr.

Auch Umgangsformen am Theater, die manchmal vielleicht ein bisschen derber waren, verändern sich. Ich hätte mir übrigens nie vorstellen können, dass ich hier mal in keinen Fahrstuhl mehr einsteige, in dem ich mit einer Frau alleine bin. Damit schütze ich jetzt auch mich selbst.

Was Intendanten machen müssen, ist, am Ende Entscheidungen zu treffen. Das wird auch erwartet. Diese Hierarchie wird gebraucht.

Und ja: Ich treffe gerne Entscheidungen, manchmal bestimmt auch falsche. Aber alleine schaffen Sie das alles nicht, Sie brauchen Verbündete. Vielleicht wird es Sie überraschen, aber ich bin ein überzeugter Teamplayer.

Die Wahrnehmung hängt auch an der Persönlichkeitsfrage.

Na klar! Schauen Sie: Ich komme aus einer Anwaltsfamilie, Genfer Juristen. Ich spreche nicht mal richtig Deutsch, nur mit starkem Akzent. Ich bin laut, wiege 120 Kilo, ich sage, was mir gefällt und was nicht. Dass das nicht jedem passt, ist klar. Aber die Leute wissen immer, woran sie bei mir sind. Ich bin sehr klar und fahre damit manchmal gegen die Wand. Aber nur manchmal!