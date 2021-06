Mozarts „Zauberflöte“ als Open Air in Rudolstadt und Saalfeld

Rudolstadt. Theater Rudolstadt kooperiert mit Leipziger Musikhochschule – Vier Vorstellungen auf Spielplan

Das Theater Rudolstadt bringt im Rahmen seines Sommerspielplans eine halbszenische „Zauberflöte“ zur Aufführung. Als Kooperationspartner konnte es dafür die Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig gewinnen. Insgesamt viermal ist die beliebte Mozart-Oper ab Donnerstag, 17. Juni, als Open Air auf der Heidecksburg und auf dem Hohen Schwarm Saalfeld zu erleben. Unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Oliver Weder spielen die Thüringer Symphoniker.

Gleich mehrere Welten prallen in der „Zauberflöte“ aufeinander: Wird die eine von der finsteren Königin der Nacht beherrscht, so thront im Reich des Lichts der weise Fürst Sarastro. Der ritterlichen Welt des Prinzen Tamino steht die heitere des Vogelfängers Papageno gegenüber. Mozarts Zauberklänge lassen alle Welten lebendig werden und gerade das Schicksal der Menschen „im Zwischenraum“, wie jenes der Prinzessin Pamina, bewegt jeden Zuhörer. Die stilistische Bandbreite in der Oper reicht dabei vom geheimnisvollen Kirchenchoral über funkelnde Koloraturarien bis zum einfachen Vogelfänger-Lied.

Nach der Premiere am 17. Juni, um 19.30 Uhr auf der Heidecksburg ist „Die Zauberflöte“ dort noch am 19. Juni, 19.30 Uhr, am 20. Juni, 18 Uhr sowie auf dem Hohen Schwarm Saalfeld am 18. Juni, 19.30 Uhr, zu erleben. Restkarten an den Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 03672/422766 oder über die Internetseite theater-rudolstadt.de.