Museum in Ellrich: Druckereizimmer eingerichtet

Das nächste Etappenziel ist im Stadtmuseum erreicht: „Der Raum mit der Druckerei ist fertig eingerichtet, nun kommt noch der Feinschliff“, berichtet Andreas Friese. Der Mitarbeiter von der Interessengemeinschaft Stadtmuseum ist einer von ganz wenigen Spezialisten im Südharz, die das alte Druckereihandwerk noch beherrschen. „Ich habe die alte Technik von Walter Danisch und Wolfgang Justkowiak in Nordhausen gelernt“, sagt der Ellricher. Er ist im Haus der Generationen in Nordhausen ehrenamtlich tätig, betreut dort die Museumsdruckerei und zeigt Schulklassen die Kunst des Druckens.

Das Problem im Ellricher Stadtmuseum bestand darin, dass das vorgesehene Zimmer für das schwere Gerät erst hergerichtet werden musste. „Ein morscher Balken wurde im Herbst 2019 von einer Baufirma ausgetauscht, so dass jetzt die Standsicherheit gewährleistet ist“, erläutert Friese. Dafür seien Fördergelder vom Denkmalschutz geflossen. Ende des vorigen Jahres wurden die gut 500 Kilogramm schwere Druckerpresse und die Bleisetzkästen dann aus der Museumsscheune, wo sie zwischengelagert waren, in den Raum im Erdgeschoss des Museums transportiert. „Jetzt müssen noch die Setzkästen sortiert und gesäubert werden, so dass alles bis zur Eröffnung des Museums nach der Winterpause im April fertig ist“, sagt Friese über die mühselige Arbeit, die ihm noch bevorsteht. Im Raum sind zudem noch einige Veränderungen geplant. „Wir haben noch alte Zeitungen und Briefköpfe in unserer Sammlung, die dort ausgestellt werden sollen“, erklärt der Ellricher Museumsmitarbeiter.

Die Druckerpresse der Firma Aspern stammt aus den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts und wurde aus dem Bestand einer Druckerei in Sondershausen erworben. Sie ist funktionstüchtig und kann für Schauvorführungen verwendet werden. „Vielleicht zeigt ja die eine oder andere Schulklasse Interesse an der alten Drucktechnik“, sagt Friese und würde zur Demonstration bereit stehen. Zudem hat er zur Geschichte des Buch- und Zeitungsdruckes in Ellrich recherchiert und würde gern den Schülern die Geschichte der drei Ellricher Druckereien näherbringen.

Der Buch- und Zeitungsdruck in Ellrich

Die erste Druckerei in der Stadt Ellrich ist Mitte des 18. Jahrhunderts nachweisbar und gehörte dem Nordhäuser Drucker Johann August Cöler. Sie bestand aber nur kurze Zeit.

Martin Kellner, ein Buchdrucker aus Leipzig, eröffnete 1879 sein Buchdruckereigeschäft in der Straße Zwischen den Toren. Er gab den zweimal wöchentlich erscheinenden „Bezirksanzeiger“ heraus. Max Jehne übernahm 1881 die Druckerei, Buchhandlung und den Verlag. 1890 erwarb Gustav Krause das Geschäft und gab fortan die „Ellricher Zeitung“ und den „Südharzer Anzeiger“ heraus. Er betrieb auch einen Buch- und Schreibwarenladen. Dieser war noch bis Anfang der 1990er-Jahre geöffnet und unter dem Namen „Bücherstube“ bekannt. Die Druckerei wurde 1946 enteignet und lief bis zur Schließung 1952 unter dem Namen „Thüringer Volksverlag Ellrich“ weiter.

Die dritte Druckerei in der Stadt gründete Wilhelm Rommel im Juli 1909 in der Engelsburg 3. Später verlagerte er seine Druckerei in die Nordhäuser Straße 13 und betrieb dort auch ein Schreibwarengeschäft. Nach 1954 kam auch das Ende für diesen kleinen Betrieb (aufgrund der Grenznähe). Die Ellricher Druckereien fertigten Bücher, Prospekte, Plakate und Akzidenzien.