Über 2000 Euro Spenden für Restaurierung des Neustädter Steingräber-Tafelklaviers

"Unser Ziel ist, dass wir zur langen Nacht der (Rat)Hausmusik in zwei Jahren darauf spielen können", sagt der Kulturamts­leiter und – unter anderem – Pianist und Organist Ronny Schwalbe. "Und wir möchten die Restaurierung ausschließlich mit Spenden und Förderungen schaffen", verrät Schwalbe den Ehrgeiz der Aktion.

So trugen in diesem Jahr der Musizierkreis der Stadtkirche St. Johannis, Ronny Schwalbe und Kantorin Johanna Schulze , Lore und Mischa mit ihren Akkordeons, die Happy Harmonics, die Schulband The Elements (übrigens auch mit einer beeindruckenden Darbietung des "Cup-Songs" aus dem Film "Pitch Perfect"), die Saitenwusel und das Rattenfängerprojekt zu einem neuem Spenden-Höchststand bei. Dieser liegt bei aktuell 2061 Euro. Damit fehlen noch knapp eintausend Euro für den Eigenanteil an der Finanzierung. Für rund drei Viertel der Gesamtsumme gebe es gute Aussichten auf Fördergelder, informiert Ronny Schwalbe.

Noch sei "der Steingräber", wie die Initiatoren das um 1830 gebaute Tafelklavier nennen, in einem furchtbaren Zustand. Hier ist nicht buchstäblich, sondern tatsächlich der Lack in vielen Stellen ab. Der Holzwurm habe sich darin ausgetobt und viel Schaden gemacht. Das ­Instrument muss derzeit ab­gestützt werden, um sicher zu stehen. Die Mechanik müsse komplett erneuert werden, ebenso die Besaitung. "Die Seele des Klaviers ist aber noch da", sagt Ronny Schwalbe und ist davon überzeugt, dass alles restaurierbar ist. Denn das Steingräber-Klavier soll schließlich kein stilles Museumsstück werden, sondern ein spielbares Instrument aus der Neustädter Instrumentenbautradition.

Dass in Neustadt an der Orla eine Instrumentenmacherfamilie von heutigem Weltruhm beheimatet war, wissen nur wenige. Deshalb war das Erstaunen groß, als anlässlich der Langen Nacht der (Rat-)Hausmusik 2013 ein Tafelklavier der Firma Steingräber präsentiert wurde, dass vor über 180 Jahren in der Orlastadt gebaut wurde.

Zwischen 1820 und 1824 eröffneten die Brüder Johann Gottlieb und Christian Heinrich Steingräber ihre Instrumentenwerkstätten. Der eine in Arnshaugk, der andere in der heutigen August-Bebel-Straße. Der Sohn von Christian Heinrich, Carl Eduard gründete in Bayreuth 1852 die heutige Klavierbaufirma Steingraeber & Söhne, die seit 1876 die Instrumente für die legendären Bayreuther Festspiele liefert.

Dass ein original Steingräber-Tafelklavier nun wieder in der Orlastadt zu Hause ist, ist einem besonders aufmerksamen Neustädter Bürger zu verdanken: nämlich Hans-Martin Dittrich, der es zufällig im März 2013 bei einer Internet-Auktion entdeckte. Er hatte mal wieder "Neustadt an der Orla" als Suchbegriff eingegeben und es erschien ein Angebot für dieses Klavier aus Hessen.

"Wir haben sofort Kontakt aufgenommen und sind hin­gefahren", erzählt Ronny Schwalbe. Das feine Instrument habe auf dem Dachboden eines Hauses gestanden, dessen Abriss kurz bevor stand. Es wurde preisgünstig erworben und buchstäblich im letzten Moment gerettet. Drei Tage später wurde es im Rathaussaal der Orlastadt präsentiert und bestaunt.

Es handelt sich um ein Instrument der Arnshaugker Werkstatt von Johann Gottlieb Steingräber.

Bis 1860 Steingräber-Klavierbau in Neustadt

In Arnshaugk ging die Produktion unter Johann Gottlieb Steingräber bis zum Jahr 1860 weiter, dann übernahm der Instrumentenmacher C. F. Wirth die Manufaktur. Wirth eröffnete später in Neustadt an der Orla eine Musik­instrumentenhandlung in der Carl-Alexander-Straße, der heutigen Ernst-Thälmann-Straße.

In Bayreuth entwickelte sich die Manufaktur von Carl Eduard Steingräber erfolgreich; Franz Liszt und Richard Wagner schätzten die Perfektion der Instrumente Steingräbers.

Seit 1876 lieferte die Firma Steingräber Instrumente für die Bayreuther Festspiele. Als ­Wagner die Aufführung des "Parsival" vorbereitete, ließ er bei Steingräber eigens dafür ein viertöniges Gralsglocken-Klavier bauen. Der "Neustädter Kreisbote" bemerkte dazu unterm 31. Januar 1882: "Zur Erzielung einer bestimmten Tonhöhe bei Ausführung des Glockenläutens im 1. Akt wurde von dem hiesigen Klavierfabrikanten Steingräber ein eigenes Instrument konstruiert. Herr Steingräber, dieser vortreffliche Meister seines Faches, dessen Pianos sich durch ihren ebenso kräftigen wie klangvollen Ton auszeichnen, ist erst wieder vor kurzem bei der Ausstellung in Eger durch Verleihung einer silbernen Medaille ausgezeichnet worden." Hochgeachtet starb der Königlich Bayrische Hoflieferant Carl Eduard Steingräber am 14. Dezember 1906 in Bayreuth. Die von ihm gegründete Firma hatte Niederlassungen in München, Nürnberg, Bamberg und Regensburg und nannte sich Hofpianoforte- und Flügel-Fabrik Steingraeber & Söhne. Ab 1892 waren die Söhne Georg und Burkhard in die Firma eingetreten, recherchierte der Neustädter Stadtarchivar Daniel Pfletscher.