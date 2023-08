Musik-Tipps der Woche: Billy Talent beschallt die Festhalle und Wendy McNeill lässt sich von Vögeln inspirieren

Erfurt. Wir haben reingehört in die neuen Alben von Billy Talent und Wendy McNeill.

Das Cover des Albums „Live at Festhalle Frankfurt“ von Billy Talent. Foto: Warner Music/WMG

Ihre Deutschland-Tour führte Billy Talent im November und Dezember 2022 auch in den Freistaat. Am 2. Dezember trat die kanadische Band in der Erfurter Thüringenhalle auf. Den Tourauftakt nur sieben Tage früher bei den hessischen Nachbarn gibt es nun als Konzertmitschnitt „Live at Festhalle Frankfurt“ digital, auf Doppel-CD und ab September auch auf Vinyl.

Es ist das erste Live-Album der Gruppe seit 15 Jahren. Die treue deutsche Fangemeinde singt von Beginn an der 21 Songs, eine Art Best of, mit, anderthalb Stunden werden Stimmbänder und Trommelfelle nicht geschont. Im Herbst soll ein Konzertfilm folgen.

Billy Talent - "Devil in a Midnight Mass" (Live)

Wendy McNeill wandelt wieder im Reich der Tiere

Das Cover des Albums „First there were Feathers“ von Wendy McNeill. Foto: Roots and Ramblers Music/Red Eye Distribution

Starke Bilder – zum Teil biblische, siehe Noah und seine Arche – evoziert Wendy McNeill mit ihrem neuen Album „First there were Feathers“: Von Vögeln als Botschafter des Lebens, als Überlebenskünstler ebenso. Die Kanadierin bewegt sich wieder einmal im mythischen im Reich der Tiere, ausgelöst durch Waldbrände in ihrer Wahlheimat Valencia und ihren Beobachtungen zur Resilienz der Vögel.

Die Folk-Musikerin bewegt sich immer mehr außerhalb ihres Metiers, singt seltener, rezitiert viel, lässt Jazzakkorde neben Indie-Pop-Melodien erklingen oder singt ohne instrumentale Begleitung. Eine emotional aufwühlende Ode an die gefiederten Freunde.