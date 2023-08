Musik-Tipps der Woche: Die neue Lockerheit der Janelle Monáe und Harmoniewechsel mit Darlingside

Die Sängerin Janelle Monae besucht 2017 in Hollywood im „London Hotel“ eine Sondervorführung von „Hidden Figures“ (deutscher Titel: „Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen“), in dem sie mitspielt.

Erfurt. Wir haben reingehört in die neuen Alben von Janelle Monáe und der Band Darlingside.

Das Cover des Albums „The Age of Pleasure“ von Janelle Monáe. Foto: Atlantic/Warner

Dieses Mal kommt der Tausendsassa (Schauspielerin, Aktivistin, Musikern) Janelle Monáe ohne einen konzeptuellen Überbau aus, wie etwa noch auf ihrer Androiden-Saga. Wenn es auf dem neuen Album „The Art of Pleasure“ (Die Kunst des Vergnügens) denn ein Thema gibt: Genieße das Leben und seid lieb zueinander.

Der Name ist also Programm, mit der gebotenen Nächstenliebe. Die Musik folgt der neuen Chilligkeit: Monáe unterlegt ihre eingängigen Hooks mehrfach mit Reggae-Beats, propagiert freie Liebe und Body Positivity. Willkommen im Land der Hoffnung und Träume (und entspannten Sommerfrische).

Folkharmonien mit Darlingside

Das Cover des Albums „Everything is alive“ von Darlingside. Foto: More Doug Records/Thirty Tigers/Membran

Die schönen Klänge beschwört auf ihrem neuen Album „Everything is alive“ auch die Band Darlingside, die sich wieder knietief in Folk-Harmonien suhlt, was gesanglich an die Fleet Foxes erinnert, die Eagles sowie Crosby, Stills and Nash standen ebenso Pate. Das Album ist nichts für basslastige Partynächte, aber für laue Sommerabende im melancholischen Sonnenuntergang.

Es geht um Verluste und Hoffnung, auch durch die Erfahrungen der Pandemie geprägt. Die Band ist in einer komfortablen Ausgangslage: Vier Musiker, jeder steuert Songs bei, und wie sagt man so schön, am Ende ist die Summe mehr als ihre Teile.