Musik-Tipps der Woche: Police-Songs durchs Orchester geschüttelt und gerüttelt

Stewart Copeland hat auf dem Album „Police deranged for Orchestra“ Songs von The Police mit einem Orchester neu bearbeitet.

Erfurt. Police-Drummer Stewart Copeland arrangiert sich buchstäblich mit seiner alten Band neu. Wir haben außerdem reingehört in die neuen Alben von Rory Gallagher und Half Moon Run.

Das Cover des Albums „Police deranged for Orchestra“ von Stewart Copeland. Foto: Shelter/BMG

Wenn er keine Opern schreibt (und 2021 in Weimar uraufführen lässt), kümmert sich Stewart Copeland ums Erbe seiner berühmtesten Band: The Police. Im Herbst gibt es ein Buch mit Erinnerungen an die Zeit mit der Band, doch vorerst hat der Schlagzeuger seinen Konzertspaß „Police deranged for Orchestra“ auf Platte gebannt.

Leicht radikaler als einst Stings Orchester-Projekt, setzt er bei elf Police-Songs die Säge an, im Ansatz leicht verjazzt mit Sängerinnen an den Mikros. „Message in a Bottle“ bekommt Meeresrauschen, „Murder by Numbers“ wird reif für die Theaterbühne getrimmt. Alles ist hektisch-energetisch umgesetzt - typisch Copeland - und hebt sich wohltuend von üblichen Orchester-trifft-auf-Rockband-Projekten ab. Die Originale bleiben freilich unerreicht.

Stewart Copeland - "Every Breath you take" (from Police deranged for Orchestra)

Rory Gallagher live - aus einer späten Karrierephase

Das Cover des Albums „All around Man - Live in London“ von Rory Gallagher. Foto: Universal Music

Seine Live-Alben aus den Siebzigern sind berühmt-berüchtigt, nun haben Rory Gallaghers Archivare Aufnahmen von zwei Konzertabenden im Dezember 1990 gefunden und als Dreifach-LP oder Doppel-CD „All around Man – Live in London“ veröffentlicht. Es sind 23 eigene Songs und Coverversionen, eingespielt im „Town & Country Club“, heute „The O2 Forum“.

Es ist das erwartbare Blues-Fest, Little Richards „Keep a Knockin‘“ passt trotzdem gut ins Set. Der Gitarrist, den Kollegen wie Jimi Hendrix und Brian May (Queen) bewunderten, und seine handverlesene Band sind immer noch in Hochform. Anspieltipps: Der doppelte Parforceritt „Bullfrog Blues“ und „All around Man“.

Rory Gallagher - "Don't start me talkin'" (Live at the "Town & Country Club", London, 1990)

Half Moon Run machen als Trio weiter

Das Cover des Albums "Salt" von Half Moon Run. Foto: BMG/ADA-Warner Music

Aus vier mach drei: Die Band Half Moon Run ist während der Pandemie zum Trio geschrumpft. Ihr neues Album „Salt“ bleibt aber dem typischen Bandsound treu und produziert die folkhaften, sensiblen Songs schon mal mit Keyboardsounds, Elektronik und Streichern. Etwas beschwingter wird es nur in „Goodbye Cali“, „9Beat" mit Frickelrhythmus und „Hotel in Memphis“ - letzteres eine Reminiszenz an den Memphis-Soul.

Der Sound ist gefällig, doch die Gruppe aus Kanada webt ihre luftigen Arrangements um mehrstimmig gesungene Melodien zwischen Melancholie und Optimismus, wie im Opener „You can let go“ oder in „Alco“, einem Song, dessen Ursprünge mehr als zehn Jahre alt ist, der aber bisher nicht fertiggestellt wurde. Gibt es eigentlich die Bezeichnung Emo-Folk schon?