Musik-Tipps der Woche: Zurück in die Zukunft mit Fall out Boy und ein Alterswerk von The Zombies

Erfurt. Sounds aus der Vergangenheit, frisch aufbereitet: Wir haben reingehört in die neuen Alben von The Zombies und Fall out Boy.

Der Titeltrack des Albums „Different Game“ erinnert nicht nur entfernt an „A whiter Shade of Pale“. Doch Procol Harum gibt es nicht mehr, aber The Zombies – immerhin schon fast so viele Lenze wie die Rolling Stones.

Die Pandemie-Auszeit half bei der Reifung der Songs, ebenso das Touren mit Brian Wilson davor: Die Band spielt sich durch zehn souveräne Eigenkompositionen auch mal mit Streichern und Harmoniegesang. Gelegentlich kratzen die Alt-Herren-Stimmen an den Grenzen des Machbaren, doch Paul McCartney und Neil Young kümmert derlei schließlich auch nicht.

Nachdenkliches mit Power-Chords von Fall out Boy

All der durchaus unterhaltsame Klaumauk in den Musikvideos, Talk-Show-Auftritten, die Power-Chords und die opulente Produktion können darüber hinwegtäuschen, dass „So much (for) Stardust“ von Fall out Boy ein nachdenkliches Werk ist übers Älterwerden und Vergänglichkeit.

Die in den Nullerjahren zur Spitze der Emo-Core-Bewegung gehörende Band hat für ihr achtes Album erneut Neal Evron engagiert, der schon die ersten Erfolgsplatten produzierte. Es ist somit erwart- und auch hörbar eine Rückkehr zum hymnischen Alternative-Rock mit Neuerungen wie cineastischen Orchesterparts und sogar einem Funk-Stampfer („What a Time to be Alive“). Der Schauspieler Ethan Hawke hat einen Gastauftritt per Monolog aus dem Film „Reality Bites“ von 1994.

