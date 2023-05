Abba veröffentlichen Jubiläumsausgabe von Debütalbum

Stockholm Abba sind ein Phänomen: Vor rund 50 Jahren begann die Karriere des Quartetts. Und in all den Jahren hat die Musik der Schweden nicht an Strahlkraft verloren. Jetzt kommen Vinyl-Fans auf ihre Kosten.

Rund 50 Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Ring Ring“ bringt Abba eine Jubiläumsausgabe des Albums auf den Markt. Die schwedische Kultband veröffentlicht die Neuauflage am 19. Mai in verschiedenen Vinyl-Formaten. Das teilte der Musikkonzern Universal Music mit.

Abba hatte „Ring Ring“ nach Universal-Angaben am 26. März 1973 nur in Skandinavien veröffentlicht. Zuvor waren Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad noch an anderen Musikprojekten beteiligt gewesen, doch wegen des Erfolgs des Titelsongs des Albums - „Ring Ring“ - entschieden sie sich dazu, auf Dauer einen gemeinsamen Weg als Abba zu gehen.

Ein Jahr später feierte die Popgruppe mit dem Song „Waterloo“ ihren internationalen Durchbruch. Es folgte eine Weltkarriere mit etwa 400 Millionen verkauften Alben und Hits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ und „Super Trouper“.