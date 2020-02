Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alte Musik im Konzert

Zu einem Konzert lädt das Institut für Alte Musik am morgigen Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr, in das Hotel Elephant ein. Es erklingen Werke unter anderem von Orlando di Lasso, Sweelinck, Ortiz, Bach, Telemann, Schütz und Corelli. Es musizieren Studenten der Klassen Blockflöte, Barockvioline, Viola da gamba, Violoncello, Cembalo und Historische Tasteninstrumente sowie Historische Improvisation. Der Eintritt ist frei. In der Pause sind Kulinarik und Getränke an der Hotelbar erhältlich.