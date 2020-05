Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter Kirchenmusikdirektor feiert 85. Geburtstag

Für den Arnstädter Alwin Friedel ist heute ein besonderer Tag. Er feiert seinen 85. Geburtstag. Eine Zeitung beschreibt ihn einst treffend als „Kirchenmusik-Urgestein“ – und das belegt sein umfangreiches Schaffen. Nicht zuletzt war er 37 Jahre als Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Arnstadt tätig.

Alwin Friedel wird am 7. Mai 1935 als Sohn eines Pfarrers in St. Jacob bei Leutenberg in Thüringen geboren. Er wächst in Plaue und Eisenach auf. Von 1952 bis 1958 studiert er Kirchenmusik in Halle (Saale), ist danach bis 1961 Kantor in Zeulenroda. 1967 gründet Friedel den Jugendchor der Kantorei und den Kammerchor Arnstadt.

Seine bleibenden Verdienste erwirbt sich der noch jetzt rüstige Rentner als Kirchenmusiker der Bachstadt von 1962 an. Nur sechs Jahre später, 1968, wird er Kirchenmusikdirektor. Doch damit ist noch lange nicht genug. Er leitet zeitweise fünf Chöre und komponiert zahlreiche Vokal- und Instrumentalwerke. Von 1970 bis 1990 leitet Friedel die Arbeitsgemeinschaft Musik und Bachpflege im Kulturbund des Kreisverbandes Arnstadt.

40 Melodien für Glockenspielkomponiert

Der Arnstädter Bachchor begeht 2015 sein 80-jähriges Bestehen und steht, wie bereits erwähnt, fast 40 Jahre unter Friedels Leitung. Zeitweise hat der Chor 100 Mitglieder. Ehrenamtlich ist er viele Jahre Landesobmann des Thüringer Kirchenchorwerkes. Legendär sind die Aufführungen des Weihnachtsoratoriums in der Bachkirche. Imposant auch, dass im Bachjahr 1985 fünf Werke, Oratorien und Kantaten von diesem großen Komponisten aufgeführt werden. Seit 1996 erklingt für die Arnstädter und ihre Gäste vom Jacobsturm das Glockenspiel, zu welchem der heutige Jubilar mehr als 40 Melodien komponiert. Alwin Friedel tritt mit einem Abschiedskonzert in der Liebfrauenkirche am 3. Oktober 1998 in den wohlverdienten Ruhestand.

Ehrung mit Bundesverdienstkreuzam Bande für den Kirchenmusiker

Dem verdienstvollen Kirchenmusiker werden zahlreiche Ehrungen zuteil – so wird ihm am 2. April 2003 im Namen des Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz am Bande in der Musikschule Arnstadt durch die damalige Kultusministerin Dagmar Schipanski überreicht. Bezeichnend ist ein Satz aus der Rede der Ministerin: „Sie haben den hohen Stellenwert sakraler Musik auch in schwierigen Zeiten erhalten.“ Im Jahre 2011 erhält er die Ehrennadel des Landesmusikrates Thüringen und 2015 kann er sich im Goldenen Buch der Stadt Arnstadt verewigen.

Seine Dichtkunst verewigt erin bereits sieben Büchern

Aber auch der Dichtkunst widmet sich Alwin Friedel gern. Zu den vorwiegendlustigen Gedichten und Geschichten gehören insgesamt sieben Bücher, zum Beispiel „Die Menschen und das liebe Viech“. Zum Schmunzeln ist auch das Büchlein zum Thema Pilze: „Kling, Glöckling, klingelingeling“. Zudem erscheint „Vielfalt zwischen Licht und Schatten“ sowie jüngst „Die Quarkschlacht“.

Alwin Friedel fällt durch seine angenehme und bescheidene Art auf. Dem Jubilar weiter viele Jahre mit Gesundheit und Freude im Kreise der Familie!