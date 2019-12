Bachwochen in Eisenach: Nächtliche Musik in Haus und Hof

Anlass zum gemeinsamen Musizieren war die „Lange nach der Hausmusik“ anlässlich der Eröffnung der Thüringer Bachwochen. Dabei waren auch zahlreiche Gäste, denn Heichels hatten die Türen für alle geöffnet; und viele kamen. Platz ist bekanntlich in der kleinsten Hütte.

Auch in Eisenach und in einigen Umlandorten hatten Berufs- und Laienmusiker, Sänger und Chöre zum Musizieren und Zuhören eingeladen. In der städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“, die von Anbeginn an und nun zum zehnten Mal Hausmusik anbot, hatten sich zahlreichen Zuhörer eingefunden. Neben einem Lehrerkonzert gab es auch ein Konzert der Schüler. Mit 250 Schülern ist die Klavierklasse die größte Abteilung der Musikschule. Gleich zwei Flügel standen auch im Mittelpunkt des Abends: ein „Schimmel“-Konzertflügel und ein „Yamaha“-Konzertflügel. Die Instrumente konnten aufwendig restauriert oder neu angeschafft werden. Ermöglicht wurde dies mit Hilfe von Spenden an den Förderverein, Spenden, die bei Schülerauftritten erspielt wurden, und Fördermitteln aus dem Thüringer Kultusministerium. Musikschulleiterin Sylvia Löchner dankte allen, die zur Verwirklichung der Restaurierung wie auch Neuanschaffung beigetragen haben.

Dass Musik im Hause Heichel einen festen Platz und großen Stellenwert hat, zeigt nicht nur der Notenschlüssel an der Wand im Flur. Birgit Heichel ist nicht nur ausgebildete Seelsorgerin und Chorleiterin, sie ist auch freiberufliche Musiktherapeutin und beherrscht mehrere Instrumente.

Gastgeberin Birgit Heichel hatte ein abwechslungsreiches Hausmusik-Programm gestrickt, mit ihren Lieben im Vorfeld natürlich fleißig geprobt und den Gästen neben dem musikalischen auch ein kulinarisches Vergnügen bereitet. Von der Klassik über die Romantik bis zu Popanleihen waren bei der „Langen Nacht der Hausmusik“ in Oberellen zu hören. Dass in diesen Haus, wo einst ein Wirtshaus und später eine Bäckerei existierte nun auf diese Weise musiziert wird, erfüllt Birgit mit großer Freude.

Anteil am musikalischen Vergnügen hatte auch Birgit Heichels Schwester Annelie. Beide hatten die ersten musikalischen Schritte gemeinsam unternommen, zur Profession machte die Musik allerdings nur die 47-jährige Birgit. Wie in ihrer Jugendzeit griffen die Frauen dann wieder gemeinsam zum Notenschlüssel und öffneten den Zuhörern vierhändig am Klavier die Herzen.

Eher zufällig eine Kostprobe seines Könnens an den Tasten gab der junge Thomas Pfeifer, der als Gast zum Hausmusik-Abend gekommen war und nach einer prompten Einladung zum Mitmachen auch ohne Noten eine gute Figur am Instrument machte.

Wer zu Gast im Hause Heichel ist, muss damit rechnen, dass er in die Musik eingebunden und zum Mitsingen aufgefordert wird. So wurde aus Mitwirkenden und Zuhörern ein sangesfreudiger Chor, der vorbereitete geistliche Lieder intonierte und den Hausmusikabend somit vollends zum Gemeinschaftsprojekt machte. Der vielleicht größte musikalische Leckerbissen des Abends war ein heichelsches Familienprojekt, nämlich der vierstimmige Vortrag eines später vertonten Textes des Theologen Dietrich Bonhoeffer, den er im Konzentrationslager geschrieben hatte, wo er am 9. April 1945 ermordet worden war. Frank Heichel verabschiedete die Zuhörer zwar mit Reinhard Meys „Gute Nacht Freunde“, nach Hause musste aber noch niemand gehen. Große und kleine Gäste nutzten noch die Gelegenheit zum gemeinsamen Improvisieren am reichhaltigen Heichel’schen Instrumentarium. Den tatsächlichen Ausklang fand der Hausmusik-Abend dann weinselig und mit viel Gesang.

Einen guten Tropfen zum und nach dem gemeinsamen Musizieren gab es auch an den vielen anderen Stätten der „Langen Nacht der Hausmusik“, etwa bei Familie Heinze, die mit Freunden und Bekannten am Eise­nacher Pfarrberg aufspielte, oder in der mobilen Tagespflege von Schwester Anette in Madelungen. Dort stellte das Quintett „Fidelrunde Bundwies‘“ unter Beweis, das es ein erstklassiges Ensemble ist und sich auf den Instrumental- wie den mehrstimmigen Vokalvortrag versteht. Seit 2013 ist das Ensemble der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Neukirchen angeschlossen. Anette Seyfert nutzte den Kontakt zum Pfarrer und lud die Gruppe ein.