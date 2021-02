Auf diesem Platz will die Michael-Praetorius-Gesellschaft Creuzburg im Jubiläumsjahr 2021 zum 400. Todestag von Michael Praetorius eine Denkmal zu Ehren des Komponisten aufstellen.

Creuzburg. Zum Gedenken zum 400. Todestag des Komponisten Michael Praetorius plant Creuzburg in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen.

Creuzburg hält Erinnerung an Praetorius lebendig

Creuzburg wird Michael Praetorius im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2021 in angemessener Weise würdigen. Hier am Ufer der Werra wird der Komponist sehr verehrt und geschätzt. Schließlich ist er in Creuzburg geboren.