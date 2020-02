Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gitarrenduo, Klaviertrio bis Flötenquintett

Nach ihrem gelungenen Auftakt werden die „Tage der Kammermusik“ an der Weimarer Musikhochschule fortgesetzt. Den Titel „Kammermosaik II“ trägt das Konzert am Donnerstag, 6. Februar, um 16 Uhr im Festsaal Fürstenhaus. Hier stehen Ensembles in ganz unterschiedlichen Besetzungen auf der Bühne – vom klassischen Duo mit Violine und Klavier über zwei Klaviertrios bis hin zum Vier-Hörner-Ensemble und einem Blechbläserquintett. Das Konzert am Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr im Festsaal Fürstenhaus bietet Romantik pur: Höhepunkt des Konzertes wird das Streichsextett op. 18 des damals 27-jährigen Johannes Brahms sein. „Er komponierte es im Frühling und Sommer 1860 am Rhein, in Urlaubsstimmung sozusagen“, sagt die Künstlerische Leiterin der Tage der Kammermusik, Larissa Kondratjewa. „Ein wahres Wechselbad der Gefühle“ kündigt sie für das Konzert mit dem Titel „Kammermosaik III“ am Samstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr im Saal Am Palais an. Die Bandbreite reicht vom Gitarrenduo bis zum Flötenquintett, das in einer „geradezu unwahrscheinlichen Version mit Beethovens ursprünglich als Klavierrondo komponierten ‚Wut über den verlorenen Groschen‘ überrascht“, so die Kammermusik-Professorin.