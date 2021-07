Schöndorf. Ein ungewöhnliches Oper-Air-Konzert mit Picknick im Anschluss.

Etwa 50 Gäste folgten am Sonntag der Einladung zum Konzert des Gothaer Handglockenchores auf der Schöndorfer Festwiese. Eingeladen hatte der Glockenhof, eine kleine christliche Lebensgemeinschaft im ehemaligen Karmel-Kloster in der Nachbarschaft. Der Eintritt war frei. Im Anschluss an das Konzert gab es ein Picknick, zu dem jeder beisteuern konnte.