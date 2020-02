Weimar. Das Kinder – und Jugendorchester Weimarer Stadtstreicher lud am Sonntag ins Evangelische Gemeindezentrum „Paul Schneider“ in Weimar-West ein.

Hänsel und Gretel im Märchenwald

In einen Streicher-Märchenwald verwandelten die Weimarer Stadtstreicher unter Leitung von Evi Waas am Sonntag mit „Hänsel und Gretel“ nach Humperdinck das Evangelische Gemeindezentrum „Paul Schneider“ in Weimar-West. Die Musiker banden die Anwesenden in ihren Auftritt ein, Hexen schwirrten durch die Gänge. Gespenstischer Nebel begleitete sie und zog wie sich bewegende Spinnweben über Musiker und Instrumente. Evi Waas durfte im Anschluss konstatieren: „Es war eine grandiose Aufführung“. Die Mitwirkenden bedankten sich bei ihr mit einem Pfefferkuchenhaus. „Phänomenal“, meinte auch Judith Wicklein, Leiterin der Kleinen Stadtstreicher.