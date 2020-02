Mehr Raum für Straßenmusik und mehr Zeit für Ruhe

Das Bauhausjahr hat besonders viele Besucher, aber auch mehr Straßenmusikanten nach Weimar gelockt. Das sorgte auf der einen Seite für eine große Vielfalt an Klängen, aber eben auch für Verdruss, vor allem in der Nachbarschaft. Vor der neuen Saison hat die Stadtverwaltung deshalb jetzt die in Weimar gültigen Spielregeln für erlaubnisfreie Straßenmusik überarbeitet. Sie sollen mehr Möglichkeiten bieten, andererseits aber für mehr Ruhe zwischen den Auftritten sorgen.

Mit dem überarbeiteten Merkblatt für Straßenmusikanten will die Verwaltung die Spielregeln jetzt bekannt machen. Darin hat sie Zeiten und Orte für erlaubnisfreie Straßenmusik verändert. Gestattet ist erlaubnisfreie Straßenmusik künftig montags bis samstags von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 19.30 Uhr. Sonn- und Feiertage bleiben dagegen frei von Straßenmusik.

Die zulässige Zeit für die Straßenmusik wurde von 20 auf 30 Minuten erhöht. Gleichzeitig gilt in Zukunft die Regel: von der vollen bis zur halben Stunde. Damit sind die Zeiten von 10.30 bis 11 Uhr, von 11.30 Uhr bis 12 Uhr und so weiter von Straßenmusik ausgeschlossen.

„Wir vergrößern die Spielzeit, sorgen aber auch für Pausen“, erläutert Patrick Schindler, Abteilungsleiter in der Ordnungsbehörde. Bisher mussten Straßenmusiker zwar nach 20 Minuten den Standort wechseln. Ein anderer Musiker konnte aber nahtlos am gleichen Ort weiterspielen.

Waren es bislang nur vier Standorte in der Altstadt, an denen Straßenmusiker um die Gunst der Passanten spielen durften, so sind es künftig sechs. Sie reichen von der Gabelung an Geleit- und Wielandstraße gegenüber der Backfactory über die Bänke vor dem Wittumspalais am Theaterplatz, die Schillerstraße in Höhe von Haus Nummer 14 sowie gegenüber dem Café Frauentor bis zum Rathaus am Markt, Ecke Windischenstraße, und auf den Herderplatz im Bereich der Treppenstufen. Die Stadt legt dem Merkblatt zusätzlich eine Karte bei, in der die Spielorte markiert sind.

An all diesen Orten darf jeweils nur ein Künstler oder eine Gruppe musizieren. Dabei ist erlaubnisfreie Straßenmusik in Weimar auf Solisten, Duos oder Trios begrenzt. Größere Gruppen wie im Vorjahr die Miller Family müssen weiterhin eine Sondernutzung in der Abteilung Besonderes Ordnungsrecht beantragen.

„Die Stadt Weimar betrachtet Straßenmusik als Belebung der Innenstadt“, bekräftigt Bürgermeister Ralf Kirsten. Gleichzeitig freuten sich nicht alle Mitbürger über die Musik. Das gelte es zu berücksichtigen. So bleiben Blechblasinstrumente, Trommeln, Schlagzeuge und ähnliche Rhythmusinstrumente weiterhin von der erlaubnisfreien Straßenmusik ausgeschlossen; für elektroakustische Verstärker sowie Hintergrundmusik aller Art über Recorder und andere Abspielgeräte gelte das ebenfalls.

Amt für Bürgerangelegenheiten, Recht und Ordnung der Stadt Weimar. Abteilung Besonderes Ordnungsrecht, Schwanseestraße 17, Haus II, Zimmer 401; Tel. 03643 / 76 23 59, E-Mail: besonderesordnungsrecht@stadtweimar.de