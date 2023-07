Metalfans erwartet in Wacken wechselhaftes Wetter

Wacken Das größte Heavy-Metal-Event der Welt könnte zur Schlammschlacht werden. Festivalbesucher sollten Regenjacke und Gummistiefel einpacken.

Metalfans müssen sich zum Beginn des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken auf Regen und Gewitterschauer einstellen. Am Dienstag seien immer wieder Schauer und auch vereinzelte Gewitter zu erwarten, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Die können vereinzelt auch mal stärker ausfallen.“ Am Dienstag werden voraussichtlich viele Besucher anreisen.

Der Mittwoch werde ein bisschen trockener starten, sagte die Wetterexpertin. „Am Vormittag kommt aber auch wieder ein Regengebiet mit teilweise schauerartig verstärktem Regen oder Gewittern in die Region.“ Wenn sich ein Gewitter richtig entlade, könne auch mal ein bisschen mehr Regen fallen. Erst in Richtung Freitag sehe die Vorhersage ein bisschen besser aus. „Tendenziell bleibt es aber die ganze Woche über wechselhaft.“

W:O:A-Mitbegründer Thomas Jensen ist im Vorfeld des Festivals noch immer nervös. Foto: Frank Molter/dpa

Das Festival (2. bis 5. August) ist mit 85.000 Besucherinnen und Besuchern erneut ausverkauft. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken ist die britische Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet. Mit dem Hauptanreiseverkehr wird am Montag und Dienstag gerechnet.