Neue Musik von Tokunbo, Pictures und King Hannah: Die Leichtigkeit des Lockdowns

Erfurt. Wir stellen die neuen Alben vor von Tokunbo und Pictures aus Deutschland sowie King Hannah aus Liverpool.

Es gibt viele Wege, sich mit der Pandemie zu arrangieren. Tokunbo beschloss relativ früh, in ihrer Gartenhütte Songs zu schreiben.

Das Cover des Albums „Golden Days“ von Tokunbo. Foto: In-Akustik

Das so entstandene dritte Solo-Werk „Golden Days“ der Ex-Sängerin des deutschen Soul-Jazz-Duos Tok Tok Tok ist ein akustisches Pop-Album voller Sommermelodien, entspannt und fußwippend, arrangiert mit Elementen aus Folk, Country und Blues. Quasi aus der Leichtigkeit des Lockdowns heraus – immer die Hoffnung vor Augen.

Das Cover des Albums „It's ok“ von Pictures. Foto: Clouds Hill/ADA-Warner Music

Über die Ambitionen und den Absturz der deutschen Band Union Youth muss man nicht mehr viel sagen, dafür gibt es die Doku „Könige der Welt“. Das Nachfolgeprojekt Pictures macht auch auf dem dritten Album „It’s OK“ vieles richtig. Die Gitarren schrammeln und dröhnen sich zu einer Wall of Sound empor wie weiland Oasis, auch die Songs und Sänger Maze Exler haben eine gehörige Prise (aktualisierten) Brit-Pop in den Muskeln. Musik, bei der man merkt, was man eigentlich vermisst. Etwa die Festival-Saison.

Das Cover des Albums „I'm not sorry, I was just being me“ von King Hannah. Foto: City Slang

Die Vereinigung des Unmöglichen – Lakonie und Bedrohlichkeit – gelingt dem Liverpooler Duo King Hannah auf seinem Debüt „I’m not sorry, I was just being me“. Die Songs stellen dunkel pochende Basslinien aus, gefährlich rumpelnde Schlagzeugbeats und hypnotische Gitarren. Das sorgt wie gelungene Filmmusik für reichlich Herzklopfen. Nur der spröde Gesang von Hannah Merrick, Melodiebögen oder ein ausufernder Jam können die Stimmung retten – oder weiter kippen lassen. Mäandernd und aufwühlend bis zum Schluss.