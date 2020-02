Norwegische Rockmusiker geben in Sülzhayn ein Konzert

Die Band Depui aus Oslo spielt am Valentinstag in Sülzhayn.

Die Band Depui aus Oslo gastiert an diesem Freitag im Haus des Gastes in Sülzhayn. Die Gruppe zeigt dem Publikum, wie vielfältig Rockmusik sein kann. Ihre Musik ist inspiriert von französischen Chansons, Balkanrhythmen und mexikanischen Klängen. Die Lieder sind ein Mix von Balladen und handgemachtem, ehrlichen, tanzbaren Rock, heißt es in der Ankündigung. Mit im Gepäck hat die Band ihr neues Album „Here I am“. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.