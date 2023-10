Paul McCartney spricht über sein Songwriting

London Mit den Beatles wurde er zum Superstar. Nun lässt sich Paul McCartney in einem Podcast in seinen Kopf schauen. Und zeigt wie er Lieder schreibt.

Ex-Beatle Paul McCartney gibt in einer neuen Podcast-Serie Einblicke in seine kreativen Prozesse beim Songwriting. Der 81 Jahre alte Superstar hat sich dafür mit dem in Nordirland geborenen Dichter und Pulitzer-Preis-Gewinner Paul Muldoon (72) zusammengetan. Gemeinsam sprechen sie in 24 Folgen unter dem Titel „McCartney: A Life in Lyrics“ über die Entstehungsgeschichte eines jeweiligen Songs.

In der ersten Folge, die bereits am 4. Oktober erschien, geht es darum, wie die Sowjetunion den Beatles-Song „Back In The USSR“ beeinflusste. Er habe sich dabei inspirieren lassen von Chuck Berrys „Back In The USA“, erklärte McCartney darin. Das habe er auf die Schippe nehmen wollen. Zu den weiteren Songs, die thematisiert werden, gehören „Let It Be“, „Hey Jude“, „Twist And Shout“ und „Blackbird“. Entstanden sind die Podcast-Folgen über mehrere Jahre während der Kooperation zu dem Buch „The Lyrics: 1965 to Present“.