Preisträgerinnen mit Debüt im Weimarer Schießhaus

Weimar. Ausnahmebegabungen bei den Weimarer Meisterkursen präsentieren sich in einem Konzert.

Zwei der jüngsten Teilnehmerinnen des Weimarer Spohr-Wettbewerbs für junge Geiger gewannen 2019 erste Preise. Heute zeigen die Violinistinnen Maya Wichert und Haewon Lim im Rahmen der 61. Weimarer Meisterkurse ihre Ausnahmebegabungen mit Werken von Ludwig van Beethoven bis Henryk Wieniawski.

Maya Wichert beginnt das Konzert im Schießhaus mit Francis Poulencs atmosphärischer Sonate für Violine und Klavier. Im Anschluss interpretiert sie Henryk Wieniawskis „Variations on an original theme“ op. 15. Nach der Pause greift Haewon Lim zur Violine, um Beethovens liebliche Sonate in F-Dur op. 24, die sogenannte „Frühlingssonate“, zu Gehör zu bringen. Es folgt ein Solowerk: „Die letzte Rose“ von Heinrich Wilhelm Ernst.

Maya Wichert (Jahrgang 2006) war schon als Fünfjährige bei „Jugend musiziert“ erfolgreich und ist heute Jungstudentin in München. Die Geigerin Haewon Lim (Jahrgang 2004) erhält ihren Unterricht an der Eisler-Musikhochschule in Berlin. Auch sie kann auf Preise in Südkorea und Japan verweisen.

Das Debüt-Konzert am Dienstag, 20. Juli, 19.30 Uhr, im Schießhaus Weimar wird von Oksana Andriyenko am Klavier begleitet. Eintrittskarten zu 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) gibt es bei der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.