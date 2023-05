Rita Ora: „Ich bin ein europäisches Mädchen“

Liverpool Rita Ora ist mit dem ESC aufgewachsen. Zu Hause war das „immer ein großes Event“, sagt die Sängerin. Besonders gefällt ihr, dass ganz Europa bei dem Wettbewerb vertreten ist.

Die britische Musikerin Rita Ora (32, „For You“) erinnert sich vor ihrem Auftritt beim Halbfinale des Eurovision Song Contest an die Bedeutung des Wettbewerbs für ihre Familie. „Es lief jedes Jahr in unserem Haus, als ich aufgewachsen bin. Das war immer ein großes Event. Ich bin ein europäisches Mädchen aus Osteuropa“, sagte Ora der Deutschen Presse-Agentur.

Die Musikerin kam 1990 in Pristina im heutigen Kosovo zur Welt. Wenig später wanderte ihre Familie nach Großbritannien aus. Der ESC sei für sie ein ganz besondere Musikereignis. „Der Wettbewerb ist enorm, denn ganz Europa ist vertreten und es gibt dort so viele Talente. In diesem Jahr wird es nochmal spezieller, weil wir der Ukraine Respekt zollen.“

Ora steht beim ersten von zwei Halbfinalen an diesem Dienstag in Liverpool auf der Bühne. Sie präsentiert dort ein Medley ihrer Hits und den aktuellen Song „Praising You“, eine moderne Version des Fatboy-Slim-Hits „Praise You“ aus den 1990er Jahren. Das Finale des ESC steigt am 13. Mai.