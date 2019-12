Bad Berka. In der evangelischen Kirche St. Marien erklingt Silvester Filmmusik. Im Anschluss werden die Gläser erhoben.

Silvesterkonzert in Bad Berka

Ein Silvesterkonzert mit anschließendem Sektanstoß wird zum Jahreswechsel in der Evangelischen Kirche Bad Berka veranstaltet. Erklingen wird dabei am 31. Dezember ab 23 Uhr in der Kirche St. Marien Film-Musik auf der Orgel und auf dem Akkordeon. Es spielt die Kantorin Johanna Pfeifer. Der Eintritt ist frei.