Spontanes Platzkonzert im Kammergut

„Das hat wirklich gut getan“, sagte eine Bewohnerin aus dem Alten Kammergut Tiefurt. Soeben war ein spontanes Platzkonzert zu Ende gegangen. Für die gelungene Überraschung sorgte Annu Markert aus Legefeld mit Ehemann Uwe und Sohn Noah, als sie ihren Vater im Kammergut besuchte.



Mit dem Auftritt und dem Repertoire an Frühlingsliedern rührte das Trio vor der Mühle, im Kirchgarten und auf dem Hof der Remise viele Bewohner des Kammergutes. An einem beispiellosen Osterfest ohne Gottesdienst in der Kirche, Begegnungen mit der Familie und ohne das traditionelle Osterfeuer brachten die Markerts eine Freude in die Feiertage vieler Heimbewohner.

„Es ist gerade für ältere Menschen eine schwere Zeit, in den eigenen vier Wänden zu verharren. Viele hatten sogar Tränen in den Augen“, erzählt Annu Markert, die bereits am Morgen mit ihrer Familie vor dem Pflegezentrum in Legefeld mit einem Konzert für Aufmerksamkeit sorgte.