Vorverkauf für das Arnstädter Jazzweekend

Arnstadt. Statt Kneipenjazz ist diesmal das vom 9. bis 12. Juni geplant:

Zweimal musste das Arnstädter Jazzweekend ausfallen. Nun steht fest, dass vom 9. bis 12. Juni die 28. Auflage gefeiert werden kann.

Der Auftakt des viertägigen Festivals erfolgt in diesem Jahr im Hof der „Kulisse“ mit einem Auftritt des Duos Stiehler/Lucaciu. Das Hauptkonzert am Freitagabend bestreitet die zweifache Echo-Jazz-Preisträgerin Céline Rudolph mit ihrer Band Soniqs. Am Samstagabend gibt es als neue Alternative zum Kneipenjazz einen Konzertmarathon auf der Freiluftbühne im Innenhof des Prinzenhofs. Von 18 Uhr bis nach Mitternacht werden drei Bands auftreten: Four Wheel Drive, das B3 Fusion Trio und Gilbert Barraqcue.

Am Sonntag ab 11 Uhr gibt es im Prinzenhof dann einen Frühschoppen. Tickets gibt es ab sofort in der Touristinformation.