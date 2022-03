Weit geöffnete Klangräume und ausgewählte Perlen

Erfurt. Wir stellen die neuen Alben vor von Lo Moon, The Divine Comedy und Shovels and Rope.

Das passt: Als Vorband von The War on Drugs tourt Lo Moon bald durch Europa.

Das Cover des Albums „A modern Life“ von Lo Moon. Foto: Strngr Recordings/Thirty Tigers-Membran

Die Band aus Los Angeles lotet auf dem zweiten Album „A modern Life“ mit raumweitenden Melodien, Falsettgesang und ausproduzierten Arrangements weiter Klangdimensionen zwischen The XX, Snow Patrol und Coldplay aus. Ach ja, Gitarrist Samuel Stewart ist der Sohn von Dave Stewart (Eurythmics) und Siobhan Fahey (Bananarama, Shakespeares Sister).

Das Cover des Albums „Charmed Life – The Best of The Divine Comedy“. Foto: PIAS

Es ist bereits die zweite Best-of von The Divine Comedy. Doch nach mehr als 30 Jahren kann Neil Hannon als einziges festes Mitglied des Projekts aus dem Vollen schöpfen: „Charmed Life – The greatest Hits of The Divine Comedy“ zeigt in einer gelungenen Auswahl von 24 Songs berühmte Stücke wie auch weniger bekannte Perlen aus dem Oeuvre. „The best Mistakes“ als einziger neuer Song ist eine dieser Küchentischsinfonien für die man Hannon schätzt. Und die limitierte Version bietet zehn unveröffentlichte Songs zusätzlich.

Das Cover des Albums „Manticore“ von Shovels and Rope. Foto: Dualtone Records-MNRK/Bertus

Wie gut es funktionieren kann, wenn man als Musiker Bett und Studio teilt, zeigen seit ein paar Jahren Cary Ann Hearst and Michael Trent alias Shovels and Rope, so auch auf ihrem sechsten Album „Manticore“. Eigentlich als reine Akustikplatte geplant, bleibt das Duo dann doch seinem roh-charmanten Live-Sound mittels Rock, Folk und Blues treu, was immer wieder eine Art „Abbey Road“-Gefühl evoziert, wie auch einige einschmeichelnde Akkordfolgen – sicher nicht zufällig und auf keinen Fall unpassend.